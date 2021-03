“أكبر معين دبلوماسي”.. أمريكا تستحدث منصب مبعوث خاص لإثيوبيا والقرن الأفريقي

وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استحداث منصب مبعوث خاص لمنطقة القرن الأفريقي، في ظل زياد التوترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المبعوث، الذي يتوقع تعيينه في الأسابيع المقبلة، سيركز على الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية، والتوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

ونقلت (فورين بوليسي) عن مصادر لم تسمها، أنه يتوقع أن تستعين إدارة بايدن بمسؤول كبير سابق بالأمم المتحدة ودبلوماسي أمريكي محنك ليكون مبعوثًا خاصًا للقرن الأفريقي، وهو منصب جديد يهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة في إثيوبيا وعدم الاستقرار في المنطقة الأوسع.

U.S. Secretary of State Antony Blinken approves the establishment of a special envoy for the Horn of Africa, where multiple political crises are unfolding https://t.co/tN6dXeFsdM

