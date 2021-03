مظاهرة ضد عرض رسوم مسيئة للنبي محمد في مدرسة بإنجلترا.. والمدير يعتذر (فيديو)

أقدم معلم في مدرسة (باتلي غرامر سكول) بمقاطعة يوركشاير شمالي إنجلترا على عرض صور مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- خلال إحدى حصص التربية الدينية.

وبعد إبلاغ الطلاب أهاليهم بالأمر، تظاهر أولياء الأمور أمام المدرسة مطالبين المدرس بالاستقالة.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى إمام محمد أمين باندور “أصابتنا الدهشة جراء ما حدث في المدرسة، إنه أمر غير مقبول إطلاقًا”.

Our schools mustn’t be intimated into submission for daring to do so! pic.twitter.com/dnudTulLiq

Teachers are free to explore all religions and themes.

We don’t have blasphemy laws in Britain.

A school in Yorkshire has issued a grovelling apology after a teacher showed cartoons of the Prophet Muhammad.

وأوضح أنهم طالبوا بفتح تحقيق، مؤكدًا أنهم سيعملون مع المدرسة لمنع وقوع أحداث مماثلة مستقبلا.

واستنكر محمد سجاد حسين وهو مؤسس جمعية خيرية محلية، بشدة عرض “رسوم كاريكاتيرية مهينة لنبيّنا المحبوب محمد”، وقال إن الجمعية الخيرية لن تواصل عملها مع المدرسة ما لم تعمد إلى “الفصل النهائي” للمدرس.

Accusations that a teacher has shown a derogatory caricature of the Prophet Muhammad brings protests to a West Yorkshire school this morning

The incident sees police drafted in this morning to Batley Grammar School, as roads are blocked and vehicles sent pic.twitter.com/VxbuMM9Wlt

— London & UK Crime (@CrimeLdn) March 25, 2021