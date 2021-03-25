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تحرك أمريكي لمحاولة حل أزمة سد النهضة

عملية ملء سد النهضة تشكل قلقا لمصر والسودان (رويترز)
عملية ملء سد النهضة تشكل قلقا لمصر والسودان (رويترز)
25/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202112:08 AM (مكة المكرمة)

أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وفدا من بلاده سيجري جولة أفريقية موسّعة لحل أزمة سد النهضة.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوفد الأمريكي الموسّع زيارات لكل من الكونغو وإثيوبيا والسودان ومصر.

ونقل مصدر إعلامي أمريكي عن المتحدث الأمريكي قوله إن الوفد الموسع يضم “المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث والنائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية للشؤون العلمية والبيئية الدولية والمحيطات جوناثان مور، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى كارين ساساهارا”.

وأعرب المتحدث الأمريكي عن أمله في أن يتمكن الوفد من الاستماع إلى الأطراف المعنية، ومنها الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى أفضل الطرق التي يمكن من خلالها أن تقدم الولايات المتحدة الدعم لجهودهم؛ من أجل المضي قدما نحو حل أزمة سد النهضة.

وكانت السلطات الإثيوبية قد رفضت في وقت سابق مقترحًا سودانيًا -أيدته مصر- بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي للدفع بالمفاوضات المتعثرة منذ 10 سنوات مضت.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم للحفاظ على حصتهما من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة هي بوروندي وإريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا ورواندا وكينيا .

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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