عضو بالكونغرس: يجب على أمريكا إيقاف بيع السلاح للبحرين ونقل الأسطول الخامس لمكان آخر

طالب عضو الكونغرس الأمريكي، جيمس ماكغفورن، سلطات بلاده بوقف بيع السلاح للبحرين وإيجاد خطة بديلة لنقل مقر الأسطول الخامس من البحرين إلى مكان آخر.

ونشر عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي لولاية ماساتشوستس بيانًا بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين تناول فيه قمع قوات الأمن البحرينية للمتظاهرين السلميين والحركة المؤيدة للديمقراطية.

وقال ماكغفورن إن الشهر الماضي الذي صادف الذكرى السنوية العاشرة “للاحتجاجات السلمية التي عززت آمالاً كبيرة في التغيير في البحرين، والدور الذي قامت به قوات الأمن البحرينية التي حولت الربيع إلى مشهد دموي تدعونا للتساؤل عن الأسباب التي تحول دون أن ينعم شعب البحرين بالعدالة المغيبة منذ عشر سنوات”.

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن “شجعتني لإثارة مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان وانعكاسها على سياستنا الخارجية”.

وقال “لا يمكننا أن نكون منارة الأمل ونغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

وشدد ماكغفورن على أنه “يجب على الإدارة الحالية الاستفادة الكاملة من قانون ماغنيتسكي لمعاقبة المسؤولين البحرينيين الذين ارتكبوا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ولم يتعرضوا لعواقب على أفعالهم”.

وأضاف “يجب أن تضع وزارة الدفاع خطة طوارئ لـنقل الأسطول الأمريكي الخامس خارج البحرين”.

وخلص عضو الكونغرس إلى أنه “يتطلع للعمل مع إدارة بايدن للتأكد من أن سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين تحمي حقًا حقوق الإنسان للشعب البحريني، وبالتالي يسهم حقًا في أمن أمريكا”.