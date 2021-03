روسيا تروج بطريقة ساخرة لمشروع بديل عن قناة السويس (فيديو)

أعادت روسيا، أمس الخميس، بأسلوب ساخر طرح الممر البحري الشمالي “بديلا” عن قناة السويس في مصر، بعد أن أغلقت سفينة حاويات ضخمة ممر الشحن المائي المزدحم.

ويروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وقت طويل لهذا الطريق الملاحي على طول الساحل القطبي الروسي باعتباره منافسا لقناة السويس، وقد استغلت روسيا الازدحام في القناة كي تلعب مجددا على هذا الوتر.

وعلقت السفينة المملوكة من اليابان والتي تحمل علم بنما (إم في افرغيفن)، الثلاثاء الماضي، في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ومسؤول عن عبور أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عرضت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة الذرية، الخميس، بطريقة ساخرة ثلاثة أسباب “لاعتبار الممر البحري الشمالي بديلًا حيويًا لطريق قناة السويس”.

السبب الأول وفق ما أورد حساب روساتوم على تويتر باللغة الإنجليزية بتهكم هو أن ممر القطب الشمالي يوفر لكم “مساحة أكبر بكثير لرسم صور متميزة عبر استخدام سفنكم العملاقة”.

3. You might get stuck in the Suez Canal for days pic.twitter.com/Z6slwdyq53

وأرفقت روساتوم التغريدة برابط لمقالة تحوي بالاستناد إلى موقع تعقب للسفن رسما بيانيا لمسار السفينة اليابانية قبل أن تعلق في قناة السويس يشبه قضيبا ذكوريا مع خصيتين.

أما السبب الثاني فهو أن روساتوم باعتبارها مسؤولة عن البنية التحتية للممر البحري الشمالي فسترسل في حال علقت أي سفينة كاسحات جليد لمساعدتها.

والسبب الثالث كما أوضحت تغريدة ثالثة هو أن السفن قد تعلق في قناة لأيام، ونشر حساب روساتوم صورة متحركة لعربة عالقة في نفق ضيق تقودها شخصية من مسلسل (أوستن باورز) وألصقت عليها صورة السفينة التي تحمل علم بنما.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route

1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8

— Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021