رئيس القائمة العربية الموحدة يرد على مزاعم تحالفه مع نتنياهو (فيديو)

قال عباس منصور، رئيس القائمة العربية الموحدة في الانتخابات الإسرائيلية، إن مبدأ المقاطعة السياسية والانتخابية داخل إسرائيل لا يخدم المصالح الفلسطينية وبناء المجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الهدف من المشاركة العربية في الانتخابات هو”فرض الصوت العربي كصوت مؤثر في السياسة الإسرائيلية”.

واعتبر منصورأن أي تقييم لتجربة القائمة العربية في الداخل الفسطيني يجب أن يكون “تقييمًا موضوعيًّا يعتمد مقاربة سياسية شاملة”.

وحول ما أثير من تقارب بين القائمة العربية ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قال منصور إن هذه الادعات كلها “تضليل وافتراءات لا يمكن القبول بها في ظل السياسة التي يعتمدها نتنياهو تجاه الخيارات العامة لأعضاء القائمة العربية”.

وشدد منصور على أن التحدي الأكبر اليوم هو “كسر تهميش العرب والمشاركة في صنع القرارالإسرائيلي وأن مشكلة العرب الفلسطينيين اليوم هي أنهم يعولون على طرف واحد”.



عباس منصور، رئيس القائمة العربية الموحدة (الجزيرة – أرشيف)

وأكدت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامه عمل شاق لتأمين ما يكفي من المقاعد حتى يتمكن من البقاء في السلطة.

فبعد فرز نحو 90% من الأصوات، أحرز تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين اثنين من العدد الذي يمنحه حق تشكيل حكومة.

وفي تطور مفاجئ، ترجح التوقعات فوز القائمة العربية الموحدة بخمسة مقاعد، ما يؤهلها لتحديد الحزب الذي سوف يشكل الحكومة في حالة التحالف معه في الكنيست الإسرائيلي.