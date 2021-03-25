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قناة السويس تعلق حركة الملاحة وتواصل أعمال تعويم السفينة الجانحة

إحدى صور الأقمار الصناعية للسفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس (رويترز)
إحدى صور الأقمار الصناعية للسفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس (رويترز)
25/3/2021

أعلنت هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة إيفر غيفن (EVER GIVEN) وهي واحدة من أكبر سفن الشحن في العالم.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال.

وقال إنه كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وشملت جهود تعويم السفينة العملاقة الجانحة في الجزء الجنوبي من القناة منذ يومين، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة، وفق بيان الهيئة.

الوضع الحالي لحاملة الحاويات وفق موقع myshiptracking

وقالت الهيئة أمس إنها تعمل على تعويم سفينة الحاويات التي جنحت بسبب سوء الأحوال الجوية، التي نجم عنها رياح قوية وعاصفة ترابية.

ويمر حوالي 12% من حجم التجارة العالمية عبر القناة التي تربط بين أوربا وآسيا، والشرق بالغرب، وتعد أقصر الطرق بين قارات العالم القديم.

ومنذ جنوح السفينة، بدأ الحديث يتزايد حول تداعيات الأزمة سواء على حركة الشحن العالمية أو تأثيرها على الاقتصاد المصري، وتأثر عائدات قناة السويس سلبًا.

وتوقع متخصصون ومحللون اقتصاديون أن تتكبد التجارة العالمية والاقتصاد المصري خسائر كبيرة في حال امتد هذه التوقف في المجرى الملاحي العالمي لأيام عدة.

صورة للسفينة الجانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر

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