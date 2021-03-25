البث الحي
الأخبار|الصين

شاهد: رياح عاتية تطيح بالمارة في شوارع الصين

لقطات من الفيديو حيث ضربت الرياح العاتية المارة في شنجيانغ
لقطات من الفيديو حيث ضربت الرياح العاتية المارة في شنجيانغ
25/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202112:16 PM (مكة المكرمة)

ضربت رياح شديدة المارة ومزقت أسطح المنازل في شمال غربي الصين.

وفي الفيديو الذي نشره موقع (نيوز فلير) وتناقلته وسائل إعلام محلية، كان المشاة يكافحون للمشي وسط هبوب الرياح.

التُقط الفيديو يوم 21 مارس/آذار الجاري في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم.

ويظهر مقطع آخر سيارات متوقفة على جانب طريق تتعرض للاصطدام والتلف بسبب اقتلاع أسطح المنازل.

وبحسب التقارير، بلغت سرعة الرياح 63 ميلاً (101.4 كيلو مترًا) في الساعة.

المصدر : نيوز فلير

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قناة السويس تعلق حركة الملاحة وتواصل أعمال تعويم السفينة الجانحة

إحدى صور الأقمار الصناعية للسفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس (رويترز)

كورونا.. بيانات جديدة بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا والأوربيون يستعدون لموجة ثالثة

تحليل جديد.. نسبة فعالية لقاح أسترازينيكا تبلغ 76% (رويترز)

فيسبوك تكشف عملية قرصنة صينية “سرية ومعقدة” تستهدف مسلمي الإيغور

السياج المحيط لأحد معسكرات اعتقال الإيغور الذي تسميه الصين مركز تعليم المهارات المهنية (رويترز)

رئيس القائمة العربية الموحدة يرد على مزاعم تحالفه مع نتنياهو (فيديو)

القائمة العربية تؤكد أن التحدي الأكبر هو كسر تهميش العرب والمشاركة في صنع القرار الإسرائيلي (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

الحظ السيئ يضع شابا في مأزق أثناء حفل زفافه.. شاهد ما حدث (فيديو)

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها (صحف أمريكية)

شاهد: لحظة سرقة اللاعب المصري مصطفى محمد في إسطنبول وضبط اللص

لقطة من فيديو يوثق لحظة سرقة مصطفى محمد في تركيا وضبط اللص (مواقع التواصل)

شاهد: أول صور لمقتل محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر

محمود الورفلي (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

ماكرون يحذر تركيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. وأنقرة ترد

الرئيس الفرنسي يعتبر تركيا شريكا مهما في القضايا الأمنية والهجرة (غيتي-أرشيف)