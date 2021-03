شاهد: رياح عاتية تطيح بالمارة في شوارع الصين

ضربت رياح شديدة المارة ومزقت أسطح المنازل في شمال غربي الصين.

وفي الفيديو الذي نشره موقع (نيوز فلير) وتناقلته وسائل إعلام محلية، كان المشاة يكافحون للمشي وسط هبوب الرياح.

التُقط الفيديو يوم 21 مارس/آذار الجاري في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم.

ويظهر مقطع آخر سيارات متوقفة على جانب طريق تتعرض للاصطدام والتلف بسبب اقتلاع أسطح المنازل.

وبحسب التقارير، بلغت سرعة الرياح 63 ميلاً (101.4 كيلو مترًا) في الساعة.

When the wind literally sweeps you off your feet. pic.twitter.com/hskx0adLcK

— SCMP News (@SCMPNews) March 24, 2021