بعد الضجة الكبيرة.. الأمير هاري عضو في لجنة لمكافحة “المعلومات المضللة”

أعلن معهد (آسبن) الأمريكي للأبحاث أن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا الذي تخلى عن دوره في العائلة المالكة البريطانية منتقداً الصحف الشعبية، انضم إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال المعهد، إن اللجنة ستنكبّ خلال ستة أشهر على درس سبل معالجة “أزمة الثقة الحالية في المؤسسات الرئيسية” في الولايات المتحدة.

من جانبه قال الأمير هاري (36) عاما في بيان إنه يتطلع إلى المساعدة في إيجاد حلول “لسيل المعلومات المضللة” الموجود اليوم.

وأكد أنه “يؤثر في قدرة الأفراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي والواضح للعالم”K وقال “أعتقد انها قضية انسانية”.

يترأس هذه اللجنة ثلاثة أشخاص هم الصحفية الشهيرة “كاتي كوريك” وخبير الأمن السيبراني “كريس كريبس” والناشط الحقوقي رشاد روبنسون.

وتضم اللجنة بالإضافة إلى دوق ساسكس، بطل الشطرنج الروسي السابق المعارض لسلطات موسكو غاري كاسباروف ورئيسة مؤسسة “كوادريفيوم” كاثرين موردوك -زوجة نجل قطب وسائل الإعلام روبرت موردوك.

وقبل الأمير هاري كذلك يوم الثلاثاء، تولّي منصب إداري في (بتر آب) وفق ما أعلنت الشركة الناشئة للتكنولوجيا التي تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.

ودأب الأمير هاري -السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني- على التنديد بالضغوط الإعلامية التي مورست على عائلته الصغيرة محمّلا إياها المسؤولية الرئيسية عن قرار انسحابه وزوجته من العائلة الملكية الذي بدأ سريانه منذ أبريل/ نيسان 2020.

ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس، وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

وأثارت مقابلة أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان قبل أسابيع ضجة كبيرة في بريطانيا وخارجها.

We are honored to welcome Prince Harry, The Duke of Sussex as BetterUp’s first Chief Impact Officer.

Learn more about how he will work to champion the importance of focusing on preventative mental fitness and human potential worldwide. https://t.co/MCAIADrdfc pic.twitter.com/kPL7jTZOGX

— BetterUp (@BetterUp) March 23, 2021