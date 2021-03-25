بعد الضجة الكبيرة.. الأمير هاري عضو في لجنة لمكافحة “المعلومات المضللة”

أعلن معهد (آسبن) الأمريكي للأبحاث أن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا الذي تخلى عن دوره في العائلة المالكة البريطانية منتقداً الصحف الشعبية، انضم إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال المعهد، إن اللجنة ستنكبّ خلال ستة أشهر على درس سبل معالجة “أزمة الثقة الحالية في المؤسسات الرئيسية” في الولايات المتحدة.

من جانبه قال الأمير هاري (36) عاما في بيان إنه يتطلع إلى المساعدة في إيجاد حلول “لسيل المعلومات المضللة” الموجود اليوم.

وأكد أنه “يؤثر في قدرة الأفراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي والواضح للعالم”K وقال “أعتقد انها قضية انسانية”.

يترأس هذه اللجنة ثلاثة أشخاص هم الصحفية الشهيرة “كاتي كوريك” وخبير الأمن السيبراني “كريس كريبس” والناشط الحقوقي رشاد روبنسون.

وتضم اللجنة بالإضافة إلى دوق ساسكس، بطل الشطرنج الروسي السابق المعارض لسلطات موسكو غاري كاسباروف ورئيسة مؤسسة “كوادريفيوم” كاثرين موردوك -زوجة نجل قطب وسائل الإعلام روبرت موردوك.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع طفلهما (رويترز)

منصب إداري

وقبل الأمير هاري كذلك يوم الثلاثاء، تولّي منصب إداري في (بتر آب) وفق ما أعلنت الشركة الناشئة للتكنولوجيا التي تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.

ودأب الأمير هاري -السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني- على التنديد بالضغوط الإعلامية التي مورست على عائلته الصغيرة محمّلا إياها المسؤولية الرئيسية عن قرار انسحابه وزوجته من العائلة الملكية الذي بدأ سريانه منذ أبريل/ نيسان 2020.

ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس، وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

وأثارت مقابلة أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان قبل أسابيع ضجة كبيرة في بريطانيا وخارجها.

We are honored to welcome Prince Harry, The Duke of Sussex as BetterUp’s first Chief Impact Officer. Learn more about how he will work to champion the importance of focusing on preventative mental fitness and human potential worldwide. https://t.co/MCAIADrdfc pic.twitter.com/kPL7jTZOGX — BetterUp (@BetterUp) March 23, 2021

وقالت الملكة إليزابيث إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ووعدت بأن تتناول ما كشفت عنه ميغان من تصريحات عنصرية عن ابنهما، وفق بيان لقصر بكنغهام.

وقال البيان “تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان”.

وأوضح أن “القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق، على الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة في إطار من الخصوصية”.

ملكة بريطانيا مع الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز أرشيف)

واتهمت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري في المقابلة، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية يبدو أنها ستهز النظام الملكي بقوة.

وقالت ميغان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من الأمير هاري في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها أرتشي الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمرة بشرته.

وامتنعت ميغان عن تحديد الشخص الذي أبدى مثل هذه المخاوف، وكذلك فعل هاري الذي قال إن عائلته حرمته مالياً وأن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خذله ورفض الرد على مكالماته في وقت ما.