شركة فايزر تبدأ اختبار لقاح كورونا على الأطفال

أعلنت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الخميس، أن تجارب لاختبار لقاحها ضد فيروس كورونا على الأطفال قد بدأ الشروع فيها من قبل باحثين في جامعة ديوك بمدينة دورهام بولاية كارولاينا الشمالية.

وقالت الشركة إن التجارب الأولى على الأطفال ستشمل الفئة العمرية بين 5 و11 عاما، لتحديد الجرعة المناسبة لهم من اللقاح.

وأضافت الشركة أن طفلين اثنين على الأقل حصلا بالفعل على اللقاح، مشيرة إلى أن الجرعة التي حصلا عليها بدأت من 10 ميكروغرام.

وإذا تحمل الأطفال هذه الجرعة، فسوف تصعد الدراسة الجرعة إلى 20 ميكروغرام، ثم 30 ميكروغرام.

وكما هو الأمر بالنسبة لنظام الجرعات عند البالغين، سيستفيد الأطفال أيضًا من جرعتين بفاصل 21 يومًا.

وستشمل التجربة 144 طفلاً دون سن الثانية عشرة، وسيحصل ثلثا الأطفال على لقاح وسيحصل ثلثهم على دواء وهمي.

وبعد متابعة وضعهم الصحي لمدة ستة أشهر، سيصبح بإمكان جميع المشاركين الذين تناولوا الدواء الوهمي الحصول على اللقاح.

يشار إلى أن جرعة البالغين تحتوى على 30 ميكروغرام من لقاح شركتي فايزرالأمريكية وبيونتيك الألمانية.

يذكر أن الشركات الدولية المصنعة للقاحات تنظر لعميلة تلقيح الأطفال والشباب على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق المناعة الضرورية لوقف الوباء.

ورغم أن خطر إصابة الأطفال بمرض خطير جراء الفيروس هو أقل منه لدى البالغين، لكن لا يزال هناك خطر انتقال العدوى خصوصا وسط المراهقين.