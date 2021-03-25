امرأة “عارية” تقتحم استديو وتهاجم مذيعة على الهواء (فيديو)

في مشهد غريب للغاية، اقتحمت امرأة “عارية” استوديو قناة (أنتينا 1) في رومانيا، وألقت حجرا كبيرا على مقدمة البرنامج خلال بث مباشر على الهواء.

وانشرت اللقطات “الجنونية” على منصات التواصل منذ أيام، وفيها تظهر مذيعة التلفزيون ميريلا فايدا وهي تصرخ وتتراجع لحظة هجوم الزائرة الغريبة عليها.

ويبدو أن ميريلا تراجعت في الوقت المناسب حيث لم يصبها الحجر مما ساعدها على تجنب الأسوأ، بينما سارع فريق العمل للتدخل فورًا والسيطرة على المرأة وتغطية جسدها.

وعبرت مقدمة البرنامج عن صدمتها مما حدث وقالت إنها حاولت أن تحتفظ بهدوئها رغم صوتها المرتجف على الهواء مباشرة.

وتابعت “كان الحجر الكبير والثقيل مخصصًا لي. نحن لا نعرف من هذه المرأة. لقد تسللت من مدخل جانبي”. وأفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة نقلت المرأة المهاجمة إلى مستشفى أعصاب قريب بعد تصرفها الغريب.

ومع ذلك، أشارت العديد من المنشورات من رومانيا إلى أن المشهد بأكمله ربما كان له غرض مختلف يتعلق برفع أرقام المشاهدة للقناة التلفزيونية، وهو ما حدث بالفعل حيث تضاعفت النسب ثلاث مرات بعد الواقعة، وفق موقع (كابيتال).

وكان أحد الأسئلة التي تم طُرحت على الفور من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، هو كيف تمكنت المرأة العارية من الوصول إلى التلفزيون ثم الوصول إلى الاستديو بسهولة.