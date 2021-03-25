البث الحي
الأخبار|رومانيا

امرأة “عارية” تقتحم استديو وتهاجم مذيعة على الهواء (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي حظي بانتشار واسع في رومانيا (أسوشيتد برس)
لقطة من الفيديو الذي حظي بانتشار واسع في رومانيا (أسوشيتد برس)
25/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202103:11 PM (مكة المكرمة)

في مشهد غريب للغاية، اقتحمت امرأة “عارية” استوديو قناة (أنتينا 1) في رومانيا، وألقت حجرا كبيرا على مقدمة البرنامج خلال بث مباشر على الهواء.

وانشرت اللقطات “الجنونية” على منصات التواصل منذ أيام، وفيها تظهر مذيعة التلفزيون ميريلا فايدا وهي تصرخ وتتراجع لحظة هجوم الزائرة الغريبة عليها.

ويبدو أن ميريلا تراجعت في الوقت المناسب حيث لم يصبها الحجر مما ساعدها على تجنب الأسوأ، بينما سارع فريق العمل للتدخل فورًا والسيطرة على المرأة وتغطية جسدها.

وعبرت مقدمة البرنامج عن صدمتها مما حدث وقالت إنها حاولت أن تحتفظ بهدوئها رغم صوتها المرتجف على الهواء مباشرة.

وتابعت “كان الحجر الكبير والثقيل مخصصًا لي. نحن لا نعرف من هذه المرأة. لقد تسللت من مدخل جانبي”. وأفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة نقلت المرأة المهاجمة إلى مستشفى أعصاب قريب بعد تصرفها الغريب.

ومع ذلك، أشارت العديد من المنشورات من رومانيا إلى أن المشهد بأكمله ربما كان له غرض مختلف يتعلق برفع أرقام المشاهدة للقناة التلفزيونية، وهو ما حدث بالفعل حيث تضاعفت النسب ثلاث مرات بعد الواقعة، وفق موقع (كابيتال).

وكان أحد الأسئلة التي تم طُرحت على الفور من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، هو كيف تمكنت المرأة العارية من الوصول إلى التلفزيون ثم الوصول إلى الاستديو بسهولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“أكبر معين دبلوماسي”.. أمريكا تستحدث منصب مبعوث خاص لإثيوبيا والقرن الأفريقي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (غيتي)

خبير ملاحي يحذر من سيناريو كارثي لحادث جنوح السفينة في قناة السويس (فيديو)

تواصل السلطات المصرية العمل على تعويم السفينة (رويترز)

حادث جنوح السفينة.. كيف يؤثر على قناة السويس وما جدوى التفريعة الجديدة؟ (فيديو)

السفينة الجانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس منذ يومين (هيئة قناة السويس)

بين أسامة هيكل وأحمد شعبان.. من يدير ملف الإعلام في مصر؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

الحظ السيئ يضع شابا في مأزق أثناء حفل زفافه.. شاهد ما حدث (فيديو)

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها (صحف أمريكية)

شاهد: لحظة سرقة اللاعب المصري مصطفى محمد في إسطنبول وضبط اللص

لقطة من فيديو يوثق لحظة سرقة مصطفى محمد في تركيا وضبط اللص (مواقع التواصل)

شاهد: أول صور لمقتل محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر

محمود الورفلي (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

قناة السويس تعلق حركة الملاحة والشركة مالكة السفينة الجانحة تعتذر

إحدى صور الأقمار الصناعية للسفينة العملاقة الجانحة في قناة السويس (رويترز)