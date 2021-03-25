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الصين: سنحمي الاتفاق النووي وندافع عن المصالح مع إيران

الصين قالت إنها ستبذل جهودا كبيرة لحماية الاتفاق النووي (رويترز)
الصين قالت إنها ستبذل جهودا كبيرة لحماية الاتفاق النووي (رويترز)
25/3/2021

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن المصالح المشروعة في العلاقات مع طهران.

وقال “قاو فنغ” المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إيجاز صحفي ردا على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إيران نقلت على نحو غير مباشر كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام.

وساهمت الزيادة في الإمدادات الإيرانية بعض الشيء في هبوط أسعار برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل في منتصف مارس/ آذار.

إدارة بايدن وإيران

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، غير أن الإجراءات الاقتصادية القاسية لا تزال قائمة، وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.

وتبرز خلافات بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي وقعت اتفاق 2015 من ناحية وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولا، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأمريكية، التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

لكن صادرات نفط البلد العضو بأوبك ارتفعت في يناير/كانون الثاني الماضي بعد زيادة في الربع الرابع، وذلك رغم العقوبات الأمريكية، في مؤشر على أن انتهاء عهد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.

وقالت بترو-لوجيستيكس لتتبع الناقلات يوم الثلاثاء إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس/آذار مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.

وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018.

وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك، لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم.

وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط.

المصدر : رويترز

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