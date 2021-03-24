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وفاة نائب وشقيق حاكم دبي الشيخ حمدان آل مكتوم

شقيق حاكم دبي ونائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (مواقع التواصل)
شقيق حاكم دبي ونائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (مواقع التواصل)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202110:19 AM (مكة المكرمة)

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، وفاة شقيقه ونائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي شغل أيضًا منصب وزير مالية الإمارات على مدار 50 عامًا.

وكان الشيخ حمدان (75 عاما) مريضًا على مدى عدة أشهر. وأعلن حاكم دبي نبأ وفاة شقيقه عبر تغريدة على تويتر.

وكتب الشيخ محمد “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

والشيخ حمدان بن راشد من مواليد دبي عام 1947، وتولى منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

وشغل الراحل خلال مسيرته المهنية، العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي، كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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