وفاة نائب وشقيق حاكم دبي الشيخ حمدان آل مكتوم

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، وفاة شقيقه ونائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي شغل أيضًا منصب وزير مالية الإمارات على مدار 50 عامًا.

وكان الشيخ حمدان (75 عاما) مريضًا على مدى عدة أشهر. وأعلن حاكم دبي نبأ وفاة شقيقه عبر تغريدة على تويتر.

وكتب الشيخ محمد “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

والشيخ حمدان بن راشد من مواليد دبي عام 1947، وتولى منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

وشغل الراحل خلال مسيرته المهنية، العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي، كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى.