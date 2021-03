مجزرة كولورادو.. بايدن يدعو إلى “حظر الأسلحة الهجومية” بعد مقتل 10 داخل متجر

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى حظر البنادق الهجومية بعد مجزرة جديدة وجهت التهمة فيها إلى شاب في الحادية والعشرين من عمره، وأحيت الجدل حول انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وتأتي عملية إطلاق النار الجديدة التي أوقعت 10 قتلى بينهم شرطي داخل متجر في بولدر بولاية كولورادو، بعد أقل من اسبوع على قيام شاب بقتل 8 أشخاص في صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا بولاية جورجيا، ما أثار دعوات ملحة إلى الإدارة الديمقراطية والنواب بضرورة التحرك.

والمتهم بإطلاق النار يدعى أحمد العيسى، وهو من أصول عربية. وقالت رئيسة شرطة بولدر ماريس هيرولد إن “حالته مستقرة” وسينقل قريبا إلى سجن. وأوضحت الشرطة “وجهت إليه تهمة ارتكاب 10 جرائم قتل”.

وذكرت السلطات أن دوافعه غير معروفة بعد، كما تم التعرف على جميع الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما. وقالت هيرولد إن الشرطي القتيل كان “أبا لسبعة أولاد”.

وطلب بايدن تنكيس الأعلام في كل المباني الرسمية. وأعلن “لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك”، مؤكدا “علينا حظر الأسلحة الهجومية”.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإنّ المسلّح أطلق النار من رشّاش من نوع “إيه آر-15” وهو سلاح شائع جداً في الولايات المتحدة واستخدمه قسم كبير من مرتكبي عمليات القتل الجماعي في الولايات المتّحدة.

وأظهرت مشاهد بثّها أحد شهود العيان مباشرة على الهواء شرطيين يقتادون رجلا يرتدي سروالا رياضيا قصيرا خارج المتجر وهو مكبل اليدين خلف ظهره، وبدا مصابا في ساقه وعليه آثار دماء.

