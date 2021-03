قناة السويس.. تعويم السفينة العملاقة جزئيا وسفن تتوقف انتظارا للعبور (فيديو)

تتواصل اليوم الأربعاء عمليات إنقاذ وتعويم سفينة حاويات بنمية عملاقة جنحت نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال عبورها قناة السويس، إحدى طرق الملاحة الأكثر استخداما في العالم.

وقال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع في بيان إن عمليات إنقاذ السفينة التي جنحت الثلاثاء، تتمّ “بواسطة ثماني قاطرات” تصل قوة شد أبرزها إلى 160 طنا، إذ “يتمّ الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويمها”.

ووقع الحادث، بحسب البيان، بسبب “انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه سفينة ومن ثم جنوحها”.

وتم تعويم سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس جزئيا، حسب ما نقلت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة عن هيئة قناة السويس وقالت إنه يتوقع استئناف حركة المرور بالقناة قريبا.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن سفينة الحاويات “إيفر جيفن” تقف الآن بمحاذاة ضفة القناة، وبدت في وقت سابق عالقة في عرض القناة، ما أدى إلى عرقلة مرور السفن الأخرى.

في ذات الشأن قالت شركة (فورتيكسا) للتحليلات النفطية اليوم الأربعاء إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

وأوضحت أن المعدل التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 50 سفينة يوميا وإن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوربا.

من ناحية أخرى قال مسولون بشركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة ببورسعيد إن قناة السويس أخطرت 11 سفينة بعبورها المجرى الملاحي اليوم الأربعاء ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.

وأشار المسؤولون إلى أن السفن ستتوقف في إحدى مناطق الانتظار على بعد نحو 30 كيلومترا من السفينة الجانحة لحين الانتهاء من عمليات التعويم تماما.

ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس وشاهد عيان اليوم الأربعاء مرور أول سفينة داخل المجرى الملاحي بمنطقة الإسماعيلية في القطاع الأوسط للقناة في طريقها للبحر الأحمر.

وقالت إن السفينة عبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قناة السويس بشأن وضع السفن وهل ستكمل رحلتها أم تتوقف لحين الانتهاء من تعويم السفينة تماما.

ولم يتم توضيح آلية عبور السفن من خلال المجرى الأصلي للقناة خصوصا في ظل وضعية السفينة الجانحة التي تغلق الناحية الجنوبية للقناة بمجرييها.

وقالت خبيرة النقل والامداد (كاميلي إيغلوف) إنها ستكون “مسألة ساعات” قبل أن تُستأنف حركة الملاحة البحرية مجددا، لكن كلفة ذلك ستكون عالية.

ووصفت إيغلوف تعطّل الملاحة في قناة السويس بأن سيكون له “تأثير الدومينو” على جميع الموانئ الأوربية خلال الأيام المقبلة.

