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رسالة من “طباخ بوتين” إلى “إف بي آي”

يفغيني بريغوجين رجل الأعمال الروسي وضع على قائمة العقوبات الأمريكية ( اسوشيتد برس)
يفغيني بريغوجين رجل الأعمال الروسي وضع على قائمة العقوبات الأمريكية ( اسوشيتد برس)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202107:57 PM (مكة المكرمة)

كتب رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، رسالة مفتوحة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي طالب فيها بإسقاط الملاحقات القضائية الصادرة  في حقه والمكافأة المقدمة في مقابل اعتقاله.

وكتب بريغوجين في الرسالة المؤرخة أمس الثلاثاء والمرسلة إلى مدير الشرطة الفدرالية الأمريكية كريستوفر راي “على مكتب التحقيقات الفدرالي التوقف فورا عن تقديم مكافأة مالية في مقابل القبض علي وتسليمي للولايات المتحدة، إذ أن هذا الأمر ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأصدر مكتب التحقيقات الفدرالي إشعارا الشهر الماضي يعرض 250 ألف دولار في مقابل “أي معلومات تؤدي إلى اعتقال” يفغيني بريغوجين المطلوب لدوره في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) (رويترز)

وتتهم السلطات الأمريكية يفغيني بريغوجين بتمويل منصات الانترنت المتخصصة في نشر معلومات مضللة بشأن حسابات الناخبين الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وجاء في بيان صادر عن “كونكورد” وهي شركة يملكها بريغوجين نقلا عنه “من الواضح أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحرف الحقائق ويستخدم أساليب احتيالية.

وقال “إنه وضع مضحك، المحتالون يحاولون بطريقة احتيالية اتهامي بالاحتيال”.

ويشتبه العديد من القوى الغربية ووسائل الإعلام الروسية في كون يفغيني بريغوجين هو الممول لمجموعة “فاغنر” التي قاتل أفرادها في سوريا وليبيا ودول إفريقية أخرى.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد وضع قائمة بـ 15 روسياً متهمون بـ”التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة”، وأنهم عملوا على “عرقلة الوظائف القانونية” للجنة الانتخابات الفدرالية ووزارتي العدل والخارجية ما بين عامي 2017 و2021.

يذكر أن بريغوجين كان خلال الفترات السابقة من حياته أحد موردي مطابخ الكرملين، ما أكسبه لقب “طباخ بوتين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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