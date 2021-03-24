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شاهد: لحظة سرقة اللاعب المصري مصطفى محمد في إسطنبول وضبط اللص

لقطة من فيديو يوثق لحظة سرقة مصطفى محمد في تركيا وضبط اللص (مواقع التواصل)
لقطة من فيديو يوثق لحظة سرقة مصطفى محمد في تركيا وضبط اللص (مواقع التواصل)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202112:53 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة التركية القبض على المشتبه به الذي سرق حقيبة اللاعب المصري مصطفى محمد مهاجم فريق (غلطة سراي) لكرة القدم، بينما وثقت الكاميرات الأمنية لحظة السرقة ثانية بثانية.

ووقع الحادث في مركز تجاري في منطقة بشيكتاش بإسطنبول في 11 مارس/آذار الجاري، حيث ذهب لاعب كرة القدم المصري للتسوق بصحبة أحد أصدقائه.

وحمل اللاعب حقيبته وجواز سفره ومحفظة معه، ثم أدرك أنه تعرض للسرقة عندما لم يتمكن من العثور على حقيبته في نفس المكان وأبلغ فرق الشرطة.

ونشرت صحيفة (الصباح) المحلية، مقطع الفيديو الذي يظهر السارق لحظة خروجه بالحقيبة، وأيضًا لحظات القبض عليه.

وقال الفريق المختص بعمليات النشل والاحتيال في فرع الأمن العام، أن المشتبه به مواطن جزائري (31 عامًا) وألقي القبض عليه.

ووفق اللقطات، دخل المشتبه به الذي كان جالسًا في المكان حيث كان محمد وصديقه، وانتهز الفرصة ليديرا ظهورهما، ثم ابتعد عن المكان بعدما وضع حقيبة اللاعب في عربة التسوق المجاورة له، وبعدها أخرجها ووضعها في حقيبة الظهر.

وتعاقد غلطة سراي مع مهاجم نادي الزمالك المصري مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار إضافية لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة. ​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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