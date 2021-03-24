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شاهد: أول صور لمقتل محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر

محمود الورفلي (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)
محمود الورفلي (يمين) واللواء المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202108:50 PM (مكة المكرمة)

اغتال مجهولون في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الأربعاء، محمود الورفلي، القيادي في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لقوات حفتر، ميلود الزوي، عبر صفحته بموقع فيسبوك “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي (42 عامًا) أحد رموز القوات الخاصة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن سيارة الورفلي تعرضت لوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في بنغازي، ونُقل أخوه أيمن إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

ونقلت قنوات محلية وناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قصير يظهر تجمع مواطنين وعسكريين حول جثة داخل سيارة، يتم نقلها بواسطة رجال إسعاف، قالت إنها للورفلي.

وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في 6 عمليات إعدام دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصًا في مناطق مختلفة من بنغازي.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على الورفلي على خلفية اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وتداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، بداية شهر مارس/آذار الجاري، يُظهر الورفلي وهو يقتحم مع قوة عسكرية مقر وكالة شركة سيارات (تويوتا) في بنغازي.

وقامت القوة بتدمير محتويات المكان وتكسير زجاج المكاتب بعد اقتحام المبنى، ووجه الورفلي رسالة خلال الفيديو إلى صاحب الشركة بعدم العودة إلى ليبيا محذرا إياه من القتل حال عودته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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