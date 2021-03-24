سفينة حاويات عملاقة تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس

تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة بسبب رياح عنيفة.

فقد جنحت السفينة العملاقة أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة، وأدى ذلك إلى تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، التي هي جى أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم.

وأظهرت صور نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة “إم في إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً جانحة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، بينما تحاول حفاراتٌ تخليصها.

– فيديو لسفينه الحاويات التي قامت بتعطيل وتوقف حركه الملاحه بـ #قناه_السويس .. ومن ناحيه اخري التكدس المهول للسفن بمدخل القناه وذلك بسبب توقفها وأصبح اسم “Suez Canal “ الترند العالمي لامريكا وبعض الدول الاوروبيه .. "جاري العمل علي حل هذه المشكله الأن"..✌️🇪🇬 pic.twitter.com/srVDhPerhy — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) March 24, 2021

رياح قوية مفاجئة

وذكرت شركة “إفرجرين مارين” التايوانية في بيان أن جنوح سفينة حاويات في قناة السويس يرجع على الأرجح لهبوب رياح قوية مفاجئة”.

وقالت الشركة التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح”.

وأوضحت أنها تجري حاليا مشاورات مع الاطراف المعنية ومن بينها السلطة التي تدير القناة لتخليص السفينة في أسرع وقت ممكن.

The blockage of the Suez Canal by a giant container vessel is likely to send a ripple of disruption through the global energy supply chain https://t.co/epTxjVLwHC — Bloomberg (@business) March 24, 2021

وذكرت وكالة بلومبرغ أن أكثر من مئة سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر قناة السويس، ونقلت عن ألوك روي مدير مجموعة “بي إس إم هونغ كونغ” التي تدير السفينة قوله “وقع حادث للسفينة”.

ونشرت جوليانا كونا من رواد انستغرام صورة لناقلة الحاويات “إيفر غيفن” التقطت من سفينة الحاويات العملاقة “ميرسك دنفر” العالقة خلف السفينة التي جنحت.

وكتبت جوليانا “سفينة كانت أمامنا جنحت أثناء عبورها القناة وقال “يبدو أننا سننتظر هنا لبعض الوقت”.

وذكر موقع “فيسيل فايندر” المتخصّص في تعقّب حركة السفن أنّ ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام.

وأعلنت شركة “ليث غيجنسيز” المتخصصة في تقديم خدمات للعملاء الذين يستخدمون القناة، في تغريدة على تويتر أن “قاطرات تحاول حاليا تعويم السفينة”.

وتؤمّن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 عبور 10 % من حركة التجارة البحرية الدولية، واستخدمت هذه القناة العام الماضي نحو 19 ألف سفينة، وفقاً لهيئة قناة السويس.

وتعتبر القناة مصدر دخل حيوياً لمصر وبلغت إيراداتها 5.61 مليارات دولار العام الماضي.

تعديل نظام عبور السفن

ونقلت رويترز عن مصدرين كبيرين بقطاع الملاحة أن هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح سفينة حاويات في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المصدران اللذان لم تسمهما رويترز، أن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

تكدس في قناة السويس

قالت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة إن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت في قناة السويس مما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طروق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على ريفينيتيف أيكون.

وذكرت جيه.إيه.سي على موقعها الإلكتروني أن السفينة التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح الثلاثاء (05:40 بتوقيت غرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

وقالت إن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر، وأوضحت أن قافلة سفن متجهة للجنوب حوصرت أيضا.