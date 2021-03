سفينة حاويات عملاقة تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس

تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة بسبب رياح عنيفة.

فقد جنحت السفينة العملاقة أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة، وأدى ذلك إلى تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، التي هي جى أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم.

وأظهرت صور نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة “إم في إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً جانحة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، بينما تحاول حفاراتٌ تخليصها.

وذكرت شركة “إفرجرين مارين” التايوانية في بيان أن جنوح سفينة حاويات في قناة السويس يرجع على الأرجح لهبوب رياح قوية مفاجئة”.

وقالت الشركة التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح”.

وأوضحت أنها تجري حاليا مشاورات مع الاطراف المعنية ومن بينها السلطة التي تدير القناة لتخليص السفينة في أسرع وقت ممكن.

The blockage of the Suez Canal by a giant container vessel is likely to send a ripple of disruption through the global energy supply chain https://t.co/epTxjVLwHC

— Bloomberg (@business) March 24, 2021