حادث قناة السويس.. أسعار النفط تقفز 6% ومصر تحاول إنقاذ وتعويم السفينة

قفزت أسعار النفط حوالي ستة في المئة، اليوم الأربعاء، بعد مخاوف من أن يتسبب حادث جنوح سفينة في قناة السويس بمصر في تعطل شحنات الخام التي تمر عبر القناة.

وصعد خام برنت القياسي 3.62 دولار بما يعادل 5.9% ليتحدد سعر التسوية عند 64.41 دولار للبرميل، بعد أن هوى 5.9% في اليوم السابق.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط 3.42 دولار بنسبة 5.9% ليغلق على 61.18 دولار، بعد أن فقد 6.2% أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات المخزون الأمريكي انتعاشا جديدا في نشاط التكرير، مما ينبئ بأن المصافي قد عادت بالكامل تقريبا بعد موجة الطقس البارد التي ضربت تكساس، في فبراير/شباط الماضي.

وفي غضون ذلك، قالت السلطات في مصر إنها استخدمت عشر قاطرات بحرية لإعادة تعويم واحدة من أضخم سفن الحاويات في العالم بعد أن جنحت وسدت المجرى الملاحي في قناة السويس “بسبب انعدام الرؤية نتيجة سوء الأحوال الجوية”، بحسب بيان لسلطات القناة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، اليوم، إن السفن القادمة من البحر المتوسط عبرت القناة باتجاه البحر الأحمر “بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات”.

وكانت سفينة الحاويات تعبر القناة قادمة من الجنوب إلى الشمال في طريقها من الصين إلى هولندا.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 10% من التجارة البحرية الدولية تمر عبر قناة السويس، وتختصر مدة الرحلة بين آسيا وأوربا ما بين أسبوع إلى أسبوعين كانت ستحتاجهم السفن للالتفاف حول أفريقيا.