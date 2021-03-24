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الليرة التركية ترتفع وتعوض بعض خسائرها

الليرة التركية ترتفع وتعوض بعض خسائرها(رويترز أرشيف)
الليرة التركية ترتفع وتعوض بعض خسائرها(رويترز أرشيف)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202104:10 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت الليرة التركية أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها بعد القرار المفاجئ من الرئيس رجب طيب أردوغان تغيير محافظ البنك المركزي بآخر معارض لتشديد السياسة المالية.

وبلغت الليرة 7.8650 دولار مقابل الدولار بحلول الساعة (0607) بتوقيت غرينتش، ارتفاعا من مستوى 7.97، أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن هوت إلى مستوى منخفض شبه قياسي، الإثنين.

ولا تزال العملة منخفضة ثمانية في المئة منذ تغيير محافظ البنك المركزي، في وقت مبكر من السبت الماضي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر مرسوما رئاسيا السبت قضى بإقالة محافظ البنك المركزي التركي “ناجي أغبال” من منصبه وتعيين “شهاب قافجي أوغلو” خلفا له.

وجاء قرار الإقالة غداة رفع البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 200 نقطة أساس بشكل أكبر مما كان يتوقع إلى 19%.

وبهذا يكون أغبال قد رفع سعر الفائدة خلال أقل من 5 أشهر بمعدل 875 نقطة أساس، وأوضح المركزي أن رفع سعر الفائدة جاء لمواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.

وشهدت الليرة التركية، الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا أيضًا وتعافت على نحو جزئي إلى 7.8 مقابل الدولار، بعد تأكيد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان أنه لن يكون هناك أي تنازل عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.

وتعافت الليرة التركية من بعض خسائرها مقابل الدولار، بعد أن هوت بنسبة 15% وصولا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب قرار الرئيس أردوغان عزل محافظ البنك المركزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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22/3/2021
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