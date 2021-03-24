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الحظ السيئ يضع شابا في مأزق في حفل زفافه.. شاهد ما حدث (فيديو)

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها (صحف أمريكية)
الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها (صحف أمريكية)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202104:04 PM (مكة المكرمة)

يختار العديد من الناس الزواج على بحيرة تاهو، هي بحيرة مياه عذبة كبيرة في منطقة سييرا نيفادا الأمريكية، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لهذين العروسين.

كان حفل زفاف تاهو مثاليًا، لكن عندما حان وقت تبادل الخواتم، أخذ العريس أندرو كينت الصندوق الذي يحمل خاتم عروسه مارلي الماسي، وعندما فتحه سقط الخاتم مباشرة في البحيرة عبر صدع في الجسر الذي وقف عليه العروسان.

تم إيقاف الحفل مؤقتًا حيث حاول الزوجان بشكل محموم التوصل إلى خطة لاستعادته، وبعد الزفاف استعان الزوجان بفيسبوك للحصول على المساعدة حتى عثروا على من يغوص بحثا عن الخاتم المفقود.

وفي اليوم التالي ذهب الغواص فيل أبرناثي إلى العمل وبعد 30 دقيقة من تحريك الصخور عثر عليه في لحظة من النشوة والسعادة وصفها العروسان بأنها ستدوم أجيالاً، وقالت مارلي كينت “لدينا ذكرى العمر”.

وذكرت شبكة (فوكس) أن الزوجين من ولاية واشنطن ولكنهما يزوران بحيرة تاهو كل صيف ويقولان إن الزيارات المستقبلية ستكون أكثر خصوصية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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