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الإفراج عن ثمانيني ألماني بعد قضائه 58 عاما في السجن.. ما قصته؟

سجن في ألمانيا (رويترز ـ أرشيف)
سجن في ألمانيا (رويترز ـ أرشيف)
23/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202112:50 AM (مكة المكرمة)

قررت محكمة ألمانية إطلاق سراح سجين عمره 84 عاما يقبع في السجن منذ 58 عاما بعد إدانته بجريمة قتل زوجين، وذلك حسبما أعلنت المحكمة العليا في منطقة كارلسروهه، الثلاثاء.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذا الرجل أمضى محكومية بالسجن من بين الأطول في تاريخ ألمانيا.

وكانت محكمة في برلين دانت، في 30 من مايو/أيار 1963، الرجل البالغ حينها 25 عاما بتهمة مهاجمة زوجين في سيارتهما وقتلهما.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة في السابق طلبات تقدم بها المحكوم بالسجن مدى الحياة لإطلاق سراحه، آخرها، في مايو/أيار 2020.

وقدمت محاميته حينها التماسا بهذا الصدد.

ولم يُعلن عن تاريخ إطلاق سراح الرجل الثمانيني المسجون منذ فترة تقسيم ألمانيا إلى جمهوريتين منفصلتين في الغرب والشرق.

وتبلغ عقوبة السجن القصوى في ألمانيا 15 عاما، غير أن القضاء يمكن أن يحرم محكوما من إمكان المطالبة بإطلاق سراح مشروط بعد انقضاء 15 عاما في حال كانت جريمته تشكل “خطورة خاصة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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