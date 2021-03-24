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في رسالة إلى “فورمولا 1”.. منظمات حقوقية تثير سجل البحرين “السيئ” في انتهاكات حقوق الإنسان

السجل الحقوقي للبحرين "سيء جدا" وفقا لمنظمات حقوقية (رويترز-أرشيفية)
السجل الحقوقي للبحرين "سيء جدا" وفقا لمنظمات حقوقية (رويترز-أرشيفية)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202111:07 PM (مكة المكرمة)

ناشدت أكثرمن 20 منظمة حقوقية عربية ودولية الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا1، ستيفانو دومينيكالي، بعدم استخدام المنامة لسباق البحرين الكبير لغسل “سجل البلاد الحقوقي السيئ”.   

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان موجه لرئيس الفورمولا1، اليوم الأربعاء، “إنه في ضوء القمع الحكومي المستمر نشعر بخيبة أمل لأن إدارة المؤسسة الرياضية الكبرى في سباق السيارات  فشلت حتى الآن في معالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحرين”.

وأضاف نص البيان أنه “في ضوء هذا الفشل، ندعوكم بشدة لإجراء تحقيق مستقل في الآثار المترتبة عن دور مؤسستكم الرياضية في التسليم بالانتهاكات المرتبطة بأنشطة فورمولا 1 في البحرين”.

وكان سباق جائزة البحرين الكبرى قد ألغي عام 2011، وسط احتجاج دولي على قمع الحكومة البحرينية للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، حيث قتلت قوات الأمن العشرات وسجنت الآلاف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، كما وثقت ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واستؤنفت سباقات الفورمولا 1 في البحرين في العام التالي.

يذكر أن عددًا من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قد أكدت تدهور حقوق الإنسان في البحرين، متسائلة عن نوعية الشراكة بين الفورمولا-1 وحكام البحرين.

وفي فبراير/شباط الماضي، وبينما كان البحرينيون يستعدون للاحتفال بمرورعشر سنوات على انتفاضة 2011 ، اعتقلت قوات الأمن البحرينية ما لا يقل عن 13 طفلاً، تعرض بعضهم للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء لإجبارهم على توقيع الاعترافات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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