في رسالة إلى “فورمولا 1”.. منظمات حقوقية تثير سجل البحرين “السيئ” في انتهاكات حقوق الإنسان

ناشدت أكثرمن 20 منظمة حقوقية عربية ودولية الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا1، ستيفانو دومينيكالي، بعدم استخدام المنامة لسباق البحرين الكبير لغسل “سجل البلاد الحقوقي السيئ”.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان موجه لرئيس الفورمولا1، اليوم الأربعاء، “إنه في ضوء القمع الحكومي المستمر نشعر بخيبة أمل لأن إدارة المؤسسة الرياضية الكبرى في سباق السيارات فشلت حتى الآن في معالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحرين”.

وأضاف نص البيان أنه “في ضوء هذا الفشل، ندعوكم بشدة لإجراء تحقيق مستقل في الآثار المترتبة عن دور مؤسستكم الرياضية في التسليم بالانتهاكات المرتبطة بأنشطة فورمولا 1 في البحرين”.

وكان سباق جائزة البحرين الكبرى قد ألغي عام 2011، وسط احتجاج دولي على قمع الحكومة البحرينية للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، حيث قتلت قوات الأمن العشرات وسجنت الآلاف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، كما وثقت ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واستؤنفت سباقات الفورمولا 1 في البحرين في العام التالي.

10 years ago, the #F1 race in #Bahrain was cancelled after the brutal suppression of #ArabSpring protests calling for democratic change.

Today, leaders of the democratic movement have languished behind bars for a decade & #humanrights has only worsened #Race4Rights

