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أردوغان: من شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية لن ينجحوا مجددا

24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202102:35 PM (مكة المكرمة)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء تركيا القوية، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة”.

وأوضح في كلمة أمام المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة اليوم الأربعاء وقال “سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب”.

وقال في كلمته أمام المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية الذي ينعقد تحت شعار (ثقة واستقرار من أجل تركيا) سنبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع.

وقال إن التقلبات الحاصلة في الأسواق خلال الآونة الأخيرة لا تعكس حقيقة وديناميكيات وقدرات الاقتصاد التركي، قائلا “حققنا الاكتفاء الذاتي التام في المنتجات الزراعية باستثناء تلك التي لا تتلاءم مع الظروف المناخية لتركيا”.

وفي معرض حديثه عن الاقتصاد قال” عبر الهيكل الديناميكي لاقتصادنا والانضباط المالي والالتزام بقواعد السوق الحرة، أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا نقاوم الصدمات”.

وأكد بالقول “سنصل إلى مستويات أفضل بكثير من خلال تنمية الاقتصاد التركي على أساس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير في الفترة المقبلة”.

وأشار أردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية رفع ميزانية التعليم من 7.5 مليار ليرة (940 مليون دولار)عام 2002 إلى 147 مليار ليرة(18.5 مليار دولار) بحلول 2021.

وقال أردوغان إن تركيا ألحقت هزائم كبيرة “بالتنظيمات الإرهابية” وفي مقدمتها “بي كا كا” بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود بلاده.

وأكد أن محاولة الانقلاب الفاشلة عززت من التضامن، مثمنا وقوف الشعب إلى جانبهم ودعا إلى المزيد من التضامن لتعزيز وحدة الحزب.

المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية

وانطلق في أنقرة اليوم المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بحضور رئيس البلاد والحزب رجب طيب أردوغان، والكوادر الحزبية وضيوف من أحزاب سياسية أخرى.

وينعقد المؤتمر تحت شعار “ثقة واستقرار من أجل تركيا” وتضمن كلمة لأردوغان حول خارطة طريق الحزب نحو انتخابات عام 2023.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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