ميركل: نعيش جائحة جديدة بسبب النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي في برلين فجر اليوم الثلاثاء إنّ بلادها باتت في خضمّ جائحة جديدة بسبب تفشّي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا فيها.

وأوضحت ميركل -في ختام مفاوضات أجرتها على مدى 12 ساعة مع حكّام الولايات لتشديد الإجراءات لمكافحة الوباء- قائلة “لدينا فيروس جديد، أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشّي لفترة أطول بكثير”.

ميركل عقب الاجتماع المطول مع ممثلي المقاطعات الألمانية

إغلاق مع ارتفاع الإصابات

وأعلنت ميركل أن ألمانيا التي تواجه ارتفاعا “متسارعا في عدد الإصابات وحيث تنتشر نسخة متحوّرة أكثر فتكا من فيروس كورونا” ستخضع لتدابير إغلاق مشددة خلال عطلة عيد الفصح.

وصدر القرار بعد اجتماع مطول مع ممثلي المقاطعات الألمانية، وقالت ميركل “الوضع خطير، عدد الإصابات يتزايد بشكل متسارع والأسرّة في أقسام العناية الفائقة بدأت تمتلئ مجددا”.

وستمضي ألمانيا عيد الفصح في شبه إغلاق تام يشمل بصفة خاصة غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الدينية أو إقامتها عبر الإنترنت في إطار جهود مكافحة “الجائحة الجديدة” المتمثّلة بتفشّي نسخ متحوّرة من وباء كوفيد-19.

ميركل عقدت اجتماعا مطولا مع ممثلي المقاطعات الألمانية

وعلى مدى خمسة أيام من الأول من نيسان/أبريل إلى الخامس منه ستعيش البلاد “مرحلة هدوء” تترافق مع تدابير معززة قررتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمقاطعات الست عشرة في البلاد إثر مفاوضات استمرت أكثر من 11 ساعة.

ومنذ أسابيع يسجّل معدّل الإصابات بالفيروس في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظا وقد وصل يوم الإثنين إلى 107.3 إصابات لكل 100 ألف شخص، مع تسجيل أكثر من 7 آلاف و700 إصابة جديدة و50 حالة وفاة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

غرامة للسفر دون سبب وجيه

من ناحية أخرى أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه استرليني (6 آلاف و900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد.

وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا في وقت قال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز “أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج 17 مايو/ أيار”.

وأوضح أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم، ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل/نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الإثنين بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوربا تضع ذروة موسم العطلات في وضع صعب.