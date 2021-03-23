البث الحي
الأخبار|فلسطين

مستوطنون يقتحمون قمة جبل العرمة الفلسطيني شمالي الضفة الغربية (فيديو)

23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202103:55 PM (مكة المكرمة)

اقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين قمة جبل فلسطيني شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين تصدوا للمجموعات الاستيطانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت المواجهات بين أهالي قرية بيتا وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على أراضي جبل العرمة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني، بالرصاص المطاطي.

واقتحم عشرات المستوطنين جبل العُرْمَة ببلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، تلبية لدعوات أطلقتها مجموعات استيطانية لاقتحام الموقع، ورفعوا العلم الإسرائيلي على سارية.

وجاءت دعوة المستوطنين لاقتحام الجبل صبيحة يوم الانتخابات الإسرائيلية، وقالت دعوة نشرها المستوطنون “قبل وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق، ربما يكون أفضل خيار ستتخذه في يوم الانتخابات هو السفر معنا إلى تل أروما” في إشارة إلى الجبل الفلسطيني.

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على المنطقة مع اقتحام المستوطنين لقمة الجبل، كما أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين، ما أدى لحالات اختناق نتيجة استنشاق قنابل الغاز على عشرات الفلسطينيين.

وبادرت سلطات الاحتلال قبل اقتحام المستوطنين للجبل اليوم، بمهاجمة الفلسطينيين الموجودين على قمة الجبل الليلة الماضية كما استهدفت الصحفيين لإجبارهم على الانسحاب من المكان تمهيدا لعملية الاقتحام التي تمت صباح اليوم.

كان أهالي قرية بيتا قد نجحوا العام الماضي في تفكيك عدد من الخيام التي نصبها المستوطنون على قمة الجبل ورفعوا العلم الفلسطيني على سارية طويلة على قمة الجبل.

وخلال أحداث العام الماضي استشهد عدد من الفلسطينيين على قمة الجبل خلال المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حربا مع السودان

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار دراجة نارية بالعراق (فيديو)

(الجزيرة)

الصحة العالمية: أصل فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بتجارة الحيوانات في الصين (فيديو)

بريطانيا.. 5 آلاف جنيه استرليني غرامة السفر للخارج دون سبب وجيه

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
الأكثر قراءة

معركة شرسة بين فيلين في سيرك.. وروسيا تفتح تحقيقا رسميا (فيديو)

بفضل تدخل المدربين لم يصب أحد من المتفرجين (يوتيوب)

مصر.. عاصفة ترابية تتسبب في سقوط مآذن مساجد وأضرار للمنازل (فيديو)

آثار انهيار مأذنة مسجد بمحافظة البحيرة نتيجة العاصفة الترابية (مواقع التواصل)

فضيحة في أستراليا مع نشر تسجيلات لـ”ممارسات غير أخلاقية” في البرلمان

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في حالة غضب (رويترز)

الإعلامي محمد ناصر: ما حدث مع قنوات المعارضة لا يعد انتصارا للنظام المصري ويكشف عن خطوته المقبلة (فيديو)

الإعلامي محمد ناصر