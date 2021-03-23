مستوطنون يقتحمون قمة جبل العرمة الفلسطيني شمالي الضفة الغربية (فيديو)

اقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين قمة جبل فلسطيني شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين تصدوا للمجموعات الاستيطانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت المواجهات بين أهالي قرية بيتا وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على أراضي جبل العرمة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني، بالرصاص المطاطي.

واقتحم عشرات المستوطنين جبل العُرْمَة ببلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، تلبية لدعوات أطلقتها مجموعات استيطانية لاقتحام الموقع، ورفعوا العلم الإسرائيلي على سارية.

#شاهد قوات الاحتلال تقتحم جبل العرمة جنوب نابلس pic.twitter.com/xrJortxLTk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 23, 2021

وجاءت دعوة المستوطنين لاقتحام الجبل صبيحة يوم الانتخابات الإسرائيلية، وقالت دعوة نشرها المستوطنون “قبل وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق، ربما يكون أفضل خيار ستتخذه في يوم الانتخابات هو السفر معنا إلى تل أروما” في إشارة إلى الجبل الفلسطيني.

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على المنطقة مع اقتحام المستوطنين لقمة الجبل، كما أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين، ما أدى لحالات اختناق نتيجة استنشاق قنابل الغاز على عشرات الفلسطينيين.

وبادرت سلطات الاحتلال قبل اقتحام المستوطنين للجبل اليوم، بمهاجمة الفلسطينيين الموجودين على قمة الجبل الليلة الماضية كما استهدفت الصحفيين لإجبارهم على الانسحاب من المكان تمهيدا لعملية الاقتحام التي تمت صباح اليوم.

كان أهالي قرية بيتا قد نجحوا العام الماضي في تفكيك عدد من الخيام التي نصبها المستوطنون على قمة الجبل ورفعوا العلم الفلسطيني على سارية طويلة على قمة الجبل.

وخلال أحداث العام الماضي استشهد عدد من الفلسطينيين على قمة الجبل خلال المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.