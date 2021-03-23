قتلى ودمار آلاف الخيام .. حريق بمخيم للاجئين الروهينغيا في بنغلاديش (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مخيم للاجئين الروهينغيا حيث يعيش أكثر من مليون شخص في جنوب بنغلاديش ودمر آلاف المساكن وأدى لمقتل عدد من الأشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية حريقا هائلا في مخيم “بالوخالي” في منطقة كوكس بازار، حيث تصاعد الدخان الأسود فوق أكواخ وخيام مشتعلة بينما يكافح أفراد للنجاة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “لويز دونوفان” في كوكس بازار إن أكثر من مليون لاجئ يعيشون هنا في أكواخ متداعية “.

وأوضحت أن خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعين موجودين في المكان لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده داخل المخيم.

وقالت إن شركاء في الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود المبذولة، إضافة إلى مركبات الإجلاء والمعدات، مشيرة إلى أنهم يبذلون جهودا لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى”.

وأكدت أن نيران الحريق امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى داخل المخيم.

وقال محمد نوخيم وهو زعيم من الروهينغيا في المخيمات في كوكس بازار -وهي قطعة أرض متاخمة لميانمار في جنوب شرق بنغلاديش- إن آلاف الأكواخ قد احترقت تماما.

وقال محمد شمس الدجى نائب مسؤول حكومة بنغلاديش عن اللاجئين إنهم يحاولون السيطرة على الحريق”.

من جانبهم، قال لاجئون يقيمون في المخيمات إن منازل كثيرة احترقت وتوفي عدد من الأشخاص، لكن لم يتسن للسلطات أو مفوضية الأمم المتحدة تأكيد عدد الوفيات، ولم يعرف بعد سبب حريق.

ويعيش في المخيمات أكثر من مليون من لاجئي الروهينغيا، فرّ معظمهم من ميانمار عام 2017، أمام حملة بقيادة جيش ميانمار قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.