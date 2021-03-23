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طائر يبيض على أرض الملعب أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل (فيديو)

الطائر اقتحم أرضية الملعب وقرر أن يبيض وسط الميدان (مواقع التواصل)
الطائر اقتحم أرضية الملعب وقرر أن يبيض وسط الميدان (مواقع التواصل)
23/3/2021

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة حدثت أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل بين فريقي ناوتيكو وفيرا كروز ضمن بطولة “برنامبوكانو”، عندما اقتحم أحد الطيور أرضية الملعب أثناء سير المباراة وقرر أن يبيض في وسط الميدان.

والتقطت عدسات الكاميرات، الأحد، لحظة دخول الطائر أرضية الملعب وجلوسه على العشب الأخضر ليبيض، وهو ما استدعى حكم المباراة لإيقاف اللقاء قليلا حتى وضع الطائر البيضة.

وبعد مغادرة الطائر الملعب، نقل الحكم البيضة إلى خارج أرضية الميدان، ثم قرر استئناف المباراة، التي انتهت بفوز ناوتيكو بنتيجة 3-1 على فيرا كروز.

بعد مغادرة الطائر الملعب، نقل الحكم البيضة إلى خارج أرضية الميدان (مواقع التواصل)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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