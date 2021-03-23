طائر يبيض على أرض الملعب أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة حدثت أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل بين فريقي ناوتيكو وفيرا كروز ضمن بطولة “برنامبوكانو”، عندما اقتحم أحد الطيور أرضية الملعب أثناء سير المباراة وقرر أن يبيض في وسط الميدان.

والتقطت عدسات الكاميرات، الأحد، لحظة دخول الطائر أرضية الملعب وجلوسه على العشب الأخضر ليبيض، وهو ما استدعى حكم المباراة لإيقاف اللقاء قليلا حتى وضع الطائر البيضة.

Momento Animal Planet no #ge! 🐦

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Um quero-quero colocou um ovo dentro de campo, na partida entre Náutico x Vera Cruz, pelo Pernambucano. O árbitro Michelangelo Martins segurou o jogo para tirar o ovo antes da bola voltar a rolar https://t.co/UqeZ443zY2 pic.twitter.com/qwgXuuIgL0 — ge (@geglobo) March 21, 2021

وبعد مغادرة الطائر الملعب، نقل الحكم البيضة إلى خارج أرضية الميدان، ثم قرر استئناف المباراة، التي انتهت بفوز ناوتيكو بنتيجة 3-1 على فيرا كروز.

بعد مغادرة الطائر الملعب، نقل الحكم البيضة إلى خارج أرضية الميدان (مواقع التواصل)