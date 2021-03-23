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شاهد: نتنياهو يغادر أحد المطاعم بعد إطلاق صاروخ من غزة

نتنياهو وزوجته سارة بعد أن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة الإسرائيلية (رويترز)
نتنياهو وزوجته سارة بعد أن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة الإسرائيلية (رويترز)
23/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202112:55 AM (مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان لجيش الاحتلال “منذ فترة وجيزة، أطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”، فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخا أصاب منطقة خالية”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الصاروخ الذي يعتبر الأول الذي يطلق من القطاع الفلسطيني منذ يناير/كانون الثاني.

وقد فعّلت سلطات الاحتلال الإنذار في المنطقة لدى سقوطه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ورجح الإعلام الإسرائيلي أن الصاروخ من طراز غراد حيث أكد مراسل إذاعة جيش الاحتلال أن إطلاق الصاروخ تزامن مع وجود نتنياهو في منطقة بئر السبع.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة مغادرة نتنياهو قاعة أحد المطاعم بالمدينة من قبل الأمن الخاص به بعد إطلاق الصاروخ.

وهذه الانتخابات هي الرابعة في غضون عامين في إسرائيل. ويأمل نتنياهو(71عاما) الذي يتولى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، بتحقيق فوز جديد فيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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