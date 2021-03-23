شاهد: نتنياهو يغادر أحد المطاعم بعد إطلاق صاروخ من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد فترة وجيزة من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة في المنطقة في يوم الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وقال بيان لجيش الاحتلال “منذ فترة وجيزة، أطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”، فيما أكدت متحدثة باسم الجيش أن صاروخا أصاب منطقة خالية”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الصاروخ الذي يعتبر الأول الذي يطلق من القطاع الفلسطيني منذ يناير/كانون الثاني.

وقد فعّلت سلطات الاحتلال الإنذار في المنطقة لدى سقوطه.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

בדקות האחרונות ראש הממשלה בנימין נתניהו מסייר בעיר באר שבע, במקביל רקטת גראד נשלחה לעיר אך נפלה בשטח פתוח ולא הופעלה אזעקה. pic.twitter.com/38If2oresg — Arnold Nataev (@anataev) March 23, 2021

ورجح الإعلام الإسرائيلي أن الصاروخ من طراز غراد حيث أكد مراسل إذاعة جيش الاحتلال أن إطلاق الصاروخ تزامن مع وجود نتنياهو في منطقة بئر السبع.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة مغادرة نتنياهو قاعة أحد المطاعم بالمدينة من قبل الأمن الخاص به بعد إطلاق الصاروخ.

רקטה נורתה מעזה לבאר שבע בזמן ביקור נתניהו בעיר – ירי ראשון בזמן יום בחירות. הרקטה נפלה בשטח פתוח, מה שמנע מארגוני הטרור להשיג תמונת ניצחון. @Itsik_zuarets עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/sOFmcDFL3s — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وهذه الانتخابات هي الرابعة في غضون عامين في إسرائيل. ويأمل نتنياهو(71عاما) الذي يتولى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، بتحقيق فوز جديد فيها.