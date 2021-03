جدل وشكوك جديدة حول فعالية لقاح أسترازينيكا.. ما القصة؟

شككت هيئة أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمستوى الفعالية الذي أعلنته شركة أسترازينيكا للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في ضربة جديدة للمختبر الذي يواجه ضغوطا في أوربا.

وفيما يعد اللجوء إلى اللقاح مهما جدا في وقت تتسارع الموجة الثالثة من الوباء في أوربا، أعلن معهد أمريكي أن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات “قديمة” خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على اللقاح.

وأعرب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيان عن “قلقه من أن أسترازينيكا ربما استخدمت معلومات قديمة في هذه التجارب، وهو أمر أدى إلى رؤية غير كاملة لفعالية اللقاح”.

وأضاف: “نحض الشركة على العمل مع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لتقييم فعالية البيانات، والتأكد من أن البيانات الأكثر دقة وحداثة وفعالية ستنشر بأسرع وقت ممكن”.

وكان مختبر أسترازينيكا دافع، الإثنين، عن لقاحه الذي يرفض قسم كبير من الأوربيين تلقيه، مؤكدا أنه فعال بنسبة 80% ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، بعد تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة شملت 32449 شخصا.

In the fight against #COVID19, it is imperative to develop vaccines that will work in a real-world setting. Here’s what is needed to overcome the pandemic: https://t.co/pzrx3BlaZr pic.twitter.com/PXy7as8iFP

— AstraZeneca (@AstraZeneca) March 22, 2021