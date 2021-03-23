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جدل وشكوك جديدة حول فعالية لقاح أسترازينيكا.. ما القصة؟

منظمة الصحة العالمية أوصت بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا (رويترز)
منظمة الصحة العالمية أوصت بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا (رويترز)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202109:49 PM (مكة المكرمة)

شككت هيئة أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمستوى الفعالية الذي أعلنته شركة أسترازينيكا للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في ضربة جديدة للمختبر الذي يواجه ضغوطا في أوربا.

وفيما يعد اللجوء إلى اللقاح مهما جدا في وقت تتسارع الموجة الثالثة من الوباء في أوربا، أعلن معهد أمريكي أن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات “قديمة” خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على اللقاح.

وأعرب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيان عن “قلقه من أن أسترازينيكا ربما استخدمت معلومات قديمة في هذه التجارب، وهو أمر أدى إلى رؤية غير كاملة لفعالية اللقاح”.

وأضاف: “نحض الشركة على العمل مع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لتقييم فعالية البيانات، والتأكد من أن البيانات الأكثر دقة وحداثة وفعالية ستنشر بأسرع وقت ممكن”.

وكان مختبر أسترازينيكا دافع، الإثنين، عن لقاحه الذي يرفض قسم كبير من الأوربيين تلقيه، مؤكدا أنه فعال بنسبة 80% ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، بعد تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة شملت 32449 شخصا.

وتعهد مختبر أسترازينيكا، الثلاثاء، بأن يقدم في غضون 48 ساعة بيانات حديثة للهيئة الأمريكية.

والخميس الماضي، أعلنت وكالة الأدوية الأوربية، أن لقاح شركة أسترازينيكا “آمن وفعال ولا يرفع مخاطر الإصابة بجلطات الدم”.

وكانت 15 دولة أوربية من بينها ألمانيا وفرنسا، علقت التطعيم بهذا اللقاح بسبب ظهور مشاكل دموية خطرة مثل تخثر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه.

غير أن قرار وكالة الأدوية الأوربية جعل هذه الدول تتراجع عن موقفها وتستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا في عمليات التطعيم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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