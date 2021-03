الصحة العالمية: أصل فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بتجارة الحيوانات في الصين (فيديو)

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن خبراء منظمة الصحة العالمية يميلون إلى الاعتقاد بأن أصل فيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون مرتبطا بتجارة الحيوانات في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع نشر تقرير هذا الأسبوع، عكف على إعداده خبراء منظمة الصحة العالمية الذين زاروا مدينة ووهان الصينية في وقت سابق.

وبعد تحقيق استمر لأشهر، وجدت منظمة الصحة العالمية أن مزارع الحياة البرية في الصين هي مصدر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ستعلن عنه في تقريرها النهائي خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت أن التقرير سيقدم رواية تفيد بأن الفيروس قد يكون مشابها في الأصل للفيروس المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة “سارس” الذي كانت الخفافيش ناقلاته الأصلية، وانتقل إلى البشر من خلال ثدييات صغيرة متمثلة في حيوانات الزباد في الهيمالايا.

وأشارت الوكالة مع ذلك إلى أن تلك الاستنتاجات الواردة في الوثيقة “ستكون بعيدة عن أن تكون نهائية”.

ونقلت الوكالة عن عالم الحيوان البريطاني، بيتر دازاك، الذي كان مع خبراء آخرين قد زار الصين في وقت سابق، قوله إن سوق ووهان كانت تباع فيه حيوانات يمكن أن تصاب بالفيروس التاجي المستجد من الخفافيش وتنقله إلى البشر.

وقال دازاك إن الخلاصة المحورية في هذه المرحلة من العمل، والتي بالطبع لم تكتمل بعد، تتمثل في أن نفس المسار الذي ظهر فيه السارس كان حاضرا بالنسبة لفيروس كورونا المستجد”.

وأعرب العالم البريطاني عن ثقته في أن المزيد من المعلومات حول أصل فيروس كورونا ستظهر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وافترض عالم الأحياء الدقيقة الأسترالي، دومينيك دواير، الذي كان أيضا ضمن مجموعة الخبراء التي زارت الصين، أن الفيروس التاجي المستجد يمكن أن يبدأ في الانتشار من حيوان مصاب في ووهان.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية وصلوا في 14 من يناير/كانون الثاني الماضي إلى مدينة ووهان الصينية لدراسة منشأ فيروس كورونا المستجد، وعند وصولهم، تم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

