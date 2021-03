أمريكا.. كشف هوية مرتكب حادث “كولورادو” والدوافع لا تزال مجهولة

قالت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعد ظهر أمس الإثنين، في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحفي صباح اليوم بين 20 و65 عاما.

ونقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الضحايا الذين سقطوا جراء اعتداء العيسى عليهم في المتجر.

وفي هذا الحادث، قُتِلَ 10 أشخاص بينهم شرطي (كان أول من وصل إلى موقع الحادثة) فور سماعه صوت إطلاق النار.

ويعد هذا الحادث الدموي هو الثاني في الولايات المتحدة خلال أسبوع، إذ قتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية، في 16 مارس/آذار الجاري، بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.

وقال مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في دنفر خلال إفادة صحفية “من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن”.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى في وقت لاحق من اليوم ونقله للسجن تمهيدًا لخضوعه لمحاكمة مبدئية.

وجذب إطلاق النار، الذي وقع ظهر أمس، المئات من أفراد الشرطة لموقع الحادث ودفع المتسوقين والموظفين للهرب بعيدًا عن دوي الرصاص.

