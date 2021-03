هل تبطل جرعة لقاح كورونا في رمضان الصيام؟ منظمات إسلامية بأمريكا تجيب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك شرعت مجموعة من المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة في معالجة سؤال حاسم هو “ما إذا كان صيام رمضان يمنع المسلمين من تلقي حقن اللقاح خلال ساعات النهار”.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، بشارات سليم إنه تمت استشارة العديد من علماء الشريعة الإسلامية في هذا الشأن. والجواب لا. أي أن أخذ الجرعة لا يفطر ولا يبطل الصوم”.

وجاء في تقريرلصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية انضمت العام الماضي إلى مجموعة من المنظمات الأخرى بهدف تنظيم فرقة عمل للمسلمين للبت في هذا الموضوع من خلال البحث في فتاوى ونصائح الفقهاء.

وقال سليم إنهم كانوا متفقين بأن الحصول على لقاح كورونا مقبول خلال شهر رمضان أو في أي وقت آخر.

“The answer is no. It does not break the fast": U.S. Muslim groups are trying to spread the word that getting a Covid shot won’t break the Ramadan fast, which is less than a month away. https://t.co/QSkR9x4lA9

