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معركة شرسة بين فيلين في سيرك.. وروسيا تفتح تحقيقا رسميا (فيديو)

بفضل تدخل المدربين لم يصب أحد من المتفرجين (يوتيوب)
بفضل تدخل المدربين لم يصب أحد من المتفرجين (يوتيوب)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202110:35 PM (مكة المكرمة)

فتحت روسيا تحقيقا، اليوم الإثنين، بعدما “تعارك” فيلان خلال عرض في سيرك بشرق العاصمة واقتربا من مدرجات الجمهور ما دفع بمتفرجين إلى الهروب مذعورين من المكان.

وأظهرت لقطات فيديو أحد الفيلين خلال عرض سيرك، أمس الأحد، في مدينة قازان عاصمة تترستان على بعد أكثر من 800 كيلومتر شرق موسكو، وهو يدفع بالآخر ويبدأ في الدوس عليه، وسط تدافع حشد من المتفرجين للخروج من القاعة.

وقال سيرك قازان إن “الجمهور شهد شجارا بين الفيلين الهنديين جيني وماغدا”، مضيفا أن الحاضرين “لم يكونوا في خطر”.

وأوضح السيرك في بيان “على الرغم من طبع الفيلة الهادئ، لكن مزاجها يتقلب خصوصا في فصل الربيع. وقد يكون الفيلان سعيا إلى جذب انتباه مدربهما، فحاولا إظهار حبهما من خلال نوبة الغيرة”.

كذلك قد يكون انقطاع التواصل مع المتفرجين خلال فترة الجائحة أثّر على الحيوانات، وفق البيان.

وقال فرع قازان في لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى في بيان إنه يدرس “كل الظروف المحيطة بالحادث”.

وأضاف البيان “سيجرى تقويم قانوني بشأن تصرفات عمال السيرك الذين سمحوا للحيوانات بإظهار العدوانية خلال العرض”.

وتابعت لجنة التحقيق “بفضل تدخل المدربين في الوقت المناسب، لم يصب أحد من المتفرجين”.

وتُعتبر السلوكيات العنيفة لدى الحيوانات شائعة نسبياً في عروض السيرك الروسي، ما يثير مخاوف بشأن معاملتها.

وفي عام 2018، هاجمت لبؤة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في سيرك متنقل في جنوب روسيا، وهشمت الفتاة بمخالبها.

وقبل ذلك بعامين، هرب نمر خلال عرض سيرك في سيبيريا وعضّ امرأة من الحضور.

وفي 2012، هاجم فهد طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات في وجهه ورقبته في منطقة موسكو، بينما خدش نمر في العام نفسه طفلاً في الثالثة من العمر في رأسه في سيرك متنقل في أقصى الشرق الروسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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