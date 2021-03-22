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لقطات جوية للحظة ثوران بركان في أيسلندا (فيديو)

غطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم (مواقع التواصل)
غطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم (مواقع التواصل)
22/3/2021

أظهرت مقاطع فيديو تم تصويرها بطائرة التصوير(درون) حممًا بركانية مضيئة باللون الأحمر منبعثة من بركان جبل (فاجرادالسفيال) في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا.
كما شارك رئيس البلاد بمقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، مطالبا المجتمعين حول البركان بمشاهدة انبعاثات الحمم بالحذر.

وثار البركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا الجمعة الماضية وأطلق حمما بركانية في السماء بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في الأسابيع الأخيرة.

وغطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم.

وقالت سيدة مقيمة في بلدة غريندافيك على بعد 8 كيلومترات فقط من ثوران البركان لوكالة رويترز “أستطيع رؤية السماء الحمراء المتوهجة من نافذتي. الجميع هنا يركبون سياراتهم للابتعاد”.

ووقع ما يربو على 40 ألف زلزال في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية، في قفزة هائلة للزلازل التي ظل عددها يتراوح بين 1000 و3000 كل عام منذ 2014.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن ثوران البركان لا يشكل أي خطر مباشر على السكان في غريندافيك أو على البنية التحتية الحيوية وصنف الثوران على أنه صغير.

وعلى عكس ثوران بركان (إيافيالايوكل) في عام 2010 والذي أوقف ما يقرب من 900 ألف رحلة جوية وأجبر مئات الأيسلنديين على ترك ديارهم، من غير المتوقع أن ينفث هذا الثوران الكثير من الرماد أو الدخان في الغلاف الجوي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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