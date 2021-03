شاهد: عشرات الإصابات جراء انهيار أحد مدرجات الجماهير في بطولة بالهند

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة انهيار مدرج مخصص للمشجعين في أحد الملاعب خلال بطولة “الكابادي” في الهند بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مسؤولين محليين إصابة أكثر من 100 شخص في الحادث، فيما نقلت وسائل إعلام أخرى عن الشرطة المحلية أن عدد المصابين بلغ 50 شخصا نتيجة الانهيار الذي وقع قبل بدء بطولة الكابادي في منطقة سوريابيت في تيلانجانا.

Breaking: Over 100 injured as stand collapses at #Kabaddichampionship in #Suryapet Over 1500 participants from 29 states are participating in the Kabaddi championship. The accident took place at the SP Office grounds in Suryapet where a large crowd had gathered#Telangana pic.twitter.com/wxMmxw1LIT — TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) March 22, 2021

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لحظة نقل المصابين من المكان الذي تجمع فيه حشد كبير من الجماهير قبل وقوع الحادث لمشاهدة حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين لدورة “الكابادي” الوطنية.

ووفق تقارير إخبارية فإن عدد المشاركين في هذه البطولة بلغ 1500 لاعب من مختلف الولايات الهندية.

Many injured at National Kabaddi championship in Suryapet #Telangan after a gallery collapsed which had huge gathering. Injured have been rushed to the local hospital for treatment. pic.twitter.com/oq51eiV8JP — Aneri Shah (@tweet_aneri) March 22, 2021

وتعتبر لعبة “الكابادي” من الرياضات الشهيرة في الهند والقارة الآسيوية بشكل عام، وهي الرياضة الأكثر شعبية في بنغلاديش ونيبال. وفيها يحاول لاعب من أحد الفريقين أن يهاجم لاعبي الفريق الثاني، ويلمس أكبر عدد منهم داخل منطقتهم من دون أن يتمكنوا من الإمساك به.

