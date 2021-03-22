البث الحي
الأخبار|بنغلادش

شاهد: حريق هائل في مخيم بالوخالي للاجئي الروهينغيا جنوبي بنغلاديش

22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202104:28 PM (مكة المكرمة)

اندلع حريق هائل اليوم في مخيم (بالوخالي) المزدحم بلاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش، ودمر مئات الأكواخ المخيمات المتداعية هناك، وأجبر كثير من اللاجئين المسلمين على الفرار بأرواحهم.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة من المخيم (بالوخالي) عددًا من العائلات  التي تتنقل بين الحطام المحترق، في محاولة لإنقاذ أي شيء من المنازل التي لا يزال الدخان يتصاعد منها، لكن لم يبق سوى القليل في المخيم.

وقال المسؤول المحلي مأمونور رشيد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن رجال إطفاء وعناصر من القوات المسلحة والشرطة هرعوا إلى المكان بعدما تم الإبلاغ عن حريق بأحد المخيمات بمنطقة أوخيا.

وقال المسؤول بجهاز الإطفاء والدفاع المدني إن أربع سيارات إطفاء تكافح النيران. وأضاف المسؤول أن حجم الأضرار لن يتضح إلا بعد عودة رجال الإطفاء.

ويعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينغيا في ملاجئ تم بناؤها من ألواح (البولي إيثيلين) وأعمدة الخيزران في مخيمات غير منظمة في كوكس بازار، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة.

وعبَر ما يقرب من 750 ألفا منهم الحدود بعدما شنت ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، حملة قمع استهدفت الأقلية المسلمة في أغسطس/آب 2017.

يشار إلى أن هذا الحريق ليس الأول من نوعه، فقد اندلع حريق مشابه منذ شهرين في مخيم مزدحم بلاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار، ودمر مئات المخيمات المتداعية هناك، وأجبر الآلاف من اللاجئين المسلمين على الفرار بأرواحهم في برد الشتاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

رغم تصاعد الانتقادات.. بنغلادش ترسل المئات من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة معرضة للغرق (فيديو)

رحّلت بنغلادش مجموعة من اللاجئين الروهينغيا المسلمين، إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، رغم انتقادات جماعات معنية بحقوق الإنسان، أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.

30/1/2021
المزيد من الأخبار

عندليب الحروب.. طارد الاحتلال زوجها منذ ربع قرن وهكذا سارت رحلتها مع الـ 5 أبناء (فيديو)

عندليب الأم الفلسطينية التي تمكنت في غياب زوجها المطارد من ايصال أبنائها الخمسة للجامعة (الجزيرة مباشر)

موريتانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد (قنا)

17 عاما على استشهاده.. مشعل: نزداد حرصا على تعزيز الوحدة الوطنية أسوة بالشيخ أحمد ياسين (فيديو)

الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس (مواقع التواصل)

تكريما لهم.. باحث مغربي يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه مرتديا زي عمال النظافة

الطالب الباحث وعامل النظافة المغربي يقدم رسالته امام اللجنة العلمية لنيل شهاددة الدكتوراه (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

الإعلامي محمد ناصر: ما حدث مع قنوات المعارضة لا يعد انتصارا للنظام المصري ويكشف عن خطوته المقبلة (فيديو)

الإعلامي محمد ناصر

اعتذار كاتب “رئيس تحرير مصر”.. غادة نجيب: هذا ما فعله بي الضابط أحمد شعبان (فيديو)

غادة نجيب قالت إنها تعرضت للتهديد من قبل جهات في مصر لمنعها من انتقاد ضابط مقرب من السيسي (موافع التواصل)

عاش على أكل العشب.. تركيا تعثر على طالب لجوء رمته اليونان في البحر مكبّل اليدين

قال أحد طالبي اللجوء الذين أنقذهم خفر السواحل التركي إن سلطات اليونان ألقتهم مكبلي الأيدي في البحر (مواقع التواصل)

أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء