شاهد: حريق هائل في مخيم بالوخالي للاجئي الروهينغيا جنوبي بنغلاديش

اندلع حريق هائل اليوم في مخيم (بالوخالي) المزدحم بلاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش، ودمر مئات الأكواخ المخيمات المتداعية هناك، وأجبر كثير من اللاجئين المسلمين على الفرار بأرواحهم.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة من المخيم (بالوخالي) عددًا من العائلات التي تتنقل بين الحطام المحترق، في محاولة لإنقاذ أي شيء من المنازل التي لا يزال الدخان يتصاعد منها، لكن لم يبق سوى القليل في المخيم.

وقال المسؤول المحلي مأمونور رشيد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن رجال إطفاء وعناصر من القوات المسلحة والشرطة هرعوا إلى المكان بعدما تم الإبلاغ عن حريق بأحد المخيمات بمنطقة أوخيا.

وقال المسؤول بجهاز الإطفاء والدفاع المدني إن أربع سيارات إطفاء تكافح النيران. وأضاف المسؤول أن حجم الأضرار لن يتضح إلا بعد عودة رجال الإطفاء.

ويعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينغيا في ملاجئ تم بناؤها من ألواح (البولي إيثيلين) وأعمدة الخيزران في مخيمات غير منظمة في كوكس بازار، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة.

وعبَر ما يقرب من 750 ألفا منهم الحدود بعدما شنت ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، حملة قمع استهدفت الأقلية المسلمة في أغسطس/آب 2017.

يشار إلى أن هذا الحريق ليس الأول من نوعه، فقد اندلع حريق مشابه منذ شهرين في مخيم مزدحم بلاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار، ودمر مئات المخيمات المتداعية هناك، وأجبر الآلاف من اللاجئين المسلمين على الفرار بأرواحهم في برد الشتاء.