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رئيس رابطة الكنائس السويدية: بإمكان المسيحيين الإقرار بنبوة محمد

عالم اللاهوت رئيس رابطة الكنائس السويدية ياكوب وينر (مواقع التواصل)
عالم اللاهوت رئيس رابطة الكنائس السويدية ياكوب وينر (مواقع التواصل)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202107:05 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس رابطة الكنائس السويدية ياكوب وينر إن المسيحيين بإمكانهم الإقرار بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح عالم اللاهوت وينر في كتابه “إفساح المجال للآخر” الذي طُرح في الأسواق مؤخرا أنه “من الممكن للمسيحيين الإقرار بنبوة محمد لأنه يدافع عن فكرة الإله الواحد”.

وأشار وينر إلى وجود معلومات في الإنجيل تفيد بأن نبيا سيأتي بعد الرسول عيسى.

وتابع قائلا: “إقرار المسيحيين بنبوة محمد، يزيد الاحترام للمسلمين”.

وأضاف: “صحيح أن معظم المسيحيين لا يحبون محمداً في وقتنا الحاضر، وسبب ذلك هو تصوير المسلمين على أنهم متطرفون ومثيرون للاشمئزاز”.

وعرّف وينر بكتابه الجديد عبر موقع يوتيوب.

وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب قال وينر: “لقد سعيت للبحث عن إجابات من منظور مسيحي للعديد من الأسئلة مثل كيف يمكن للأشخاص من مختلف الأديان التعريف بثقافتهم الحقيقية للآخرين، وكيف يمكننا أن نعيش سويا”.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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