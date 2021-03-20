تعرض للضرب مرارا.. متحف في تكساس يزيل تمثالا لترمب

اضطر متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية إلى إزالة تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من قاعة العرض، بعد تعرضه للضرب واللكم من قبل الزوار.

ونقلت صحيفة (سان أنتونيو إكسبرس) المحلية عن المدير الإقليمي للشركة المالكة للمتحف، أن التمثال تعرض للكم والخدش ما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

وبحسب ما قال المدير الإقليمي كلاي ستيوارت، كان عليهم إخفاء ترمب في خزانة، إذ تعرض التمثال لضربات منتظمة، كما تلقت المنحوتة الشمعية لترمب العديد من الخدوش العميقة على الوجه.

Louis Tussaud’s Waxworks in San Antonio, Texas removed its wax figure of Donald Trump because people kept punching it. It now resides in a storage closet. https://t.co/Vx9yPbKSfJ pic.twitter.com/JBvuqAgtkk — Consequence of Sound (@consequence) March 19, 2021

وقال إنهم حاولوا في بادئ الأمر حماية التمثال بوضعه في مكان ظاهر أمام الموظفين، غير أن ذلك لم يكن رادعا، إذ تعرض التمثال للهجوم حتى في وجود الموظفين بالقرب منه، ما اضطرهم لسحبه من العرض.

وفي حين يمكن أن يكون الأمر بمثابة صدمة للبعض، يقول ستيوارت إنهم اعتادوا على ذلك، مؤكدا “لطالما واجهتنا مشكلة مع القسم الرئاسي في المتحف”.

I admire this kind of reporting. Tussaud’s Waxworks quietly moves Trump likeness into storage after visitors maul it. How'd we find out? @RandyDFinanNews chatted up an employee.https://t.co/808dGEmAHK — Marc Duvoisin (@MarcDuvoisin) March 18, 2021

وقال “بغض النظر عن الرئيس-جورج بوش أو أوباما أو ترمب- فقد ضربهم الناس جميعا، مزقت آذان أوباما ست مرات، وضرب أنف بوش مرات عديدة” وأكد الناس فقط عدوانيون بشأن حزبهم السياسي.

وفي حين سيتم إصلاح التمثال في النهاية وإعادته إلى أرضية المتحف لكن صراعات ترمب الأخرى ما زالت آثارها باقية، فقد تم حظره نهائيا من منصة تويتر ومنصات أخرى.

وفي مقابلة أجريت في وقت سابق، تراجعت “ستايسي داش” المعلقة السابقة في فوكس نيوز عن دعمها لترمب قائلة “لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء بسبب هذا الغضب”.