تعرض للضرب مرارا.. متحف في تكساس يزيل تمثالا لترمب

اضطر متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية إلى إزالة تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من قاعة العرض، بعد تعرضه للضرب واللكم من قبل الزوار.

ونقلت صحيفة (سان أنتونيو إكسبرس) المحلية عن المدير الإقليمي للشركة المالكة للمتحف، أن التمثال تعرض للكم والخدش ما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

وبحسب ما قال المدير الإقليمي كلاي ستيوارت، كان عليهم إخفاء ترمب في خزانة، إذ تعرض التمثال لضربات منتظمة، كما تلقت المنحوتة الشمعية لترمب العديد من الخدوش العميقة على الوجه.

Louis Tussaud’s Waxworks in San Antonio, Texas removed its wax figure of Donald Trump because people kept punching it. It now resides in a storage closet. https://t.co/Vx9yPbKSfJ pic.twitter.com/JBvuqAgtkk

— Consequence of Sound (@consequence) March 19, 2021