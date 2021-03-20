بسبب تعاطي الماريغوانا.. إقالة خمسة موظفين من البيت الأبيض

أقال البيت الأبيض خمسة من موظفيه بعد ثبوت تعاطيهم الماريغوانا، على الرغم من الإعلان عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق للماريغوانا قبل أسابيع.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إنه أقال خمسة موظفين بسبب تعاطي مخدر الماريغوانا.

With the right link. This is from original announcement. https://t.co/3W9e24yOTI — Jen Psaki (@PressSec) March 19, 2021

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة تؤكد فيها فصل الموظفين الخمسة بعد أن ذكرت صحيفة أمريكية أنه جرى إيقاف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة.

وذكرت صحيفة ديلي بيست أنه تم وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل من بعد بسبب استخدام الماريغوانا في الماضي.

We announced a few weeks ago that the White House had worked with the security service to update the policies to ensure that past marijuana use wouldn’t automatically disqualify staff from serving in the White House. (https://t.co/DG3YuqejtZ) — Jen Psaki (@PressSec) March 19, 2021

وقالت ساكي “أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريغوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض.

وكتبت على تويتر”خلاصة القول هي إن من بين مئات الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة”.