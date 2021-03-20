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بسبب تعاطي الماريغوانا.. إقالة خمسة موظفين من البيت الأبيض

البيت الأبيض (غيتي)
البيت الأبيض (غيتي)
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202111:10 AM (مكة المكرمة)

أقال البيت الأبيض خمسة من موظفيه بعد ثبوت تعاطيهم الماريغوانا، على الرغم من الإعلان عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق للماريغوانا قبل أسابيع.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إنه أقال خمسة موظفين بسبب تعاطي مخدر الماريغوانا.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة تؤكد فيها فصل الموظفين الخمسة بعد أن ذكرت صحيفة أمريكية أنه جرى إيقاف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة.

وذكرت صحيفة ديلي بيست أنه تم وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل من بعد بسبب استخدام الماريغوانا في الماضي.

وقالت ساكي “أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريغوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض.

وكتبت على تويتر”خلاصة القول هي إن من بين مئات الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة”.

المصدر : رويترز

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