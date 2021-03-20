بمشاركة 22 منتخبا.. الفيفا يعلن تفاصيل بطولة كأس العرب “قطر 2021”

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، الجمعة، إن مجلس الفيفا اعتمد إقامة منافسات كأس العرب في قطر نهاية العام الجاري.

وأوضح إنفانتينو عقب اجتماع مجلس الفيفا أنه تمت الموافقة على إقامة كأس العرب لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون أول هذا العام.

وقال إنفانتينو للصحفيين: “تأتي الموافقة على هذه البطولة في إطار الاطلاع على آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، كما أنها فرصة للاحتفاء بالمهارات الكروية العربية”.

وأعلنت الفيفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن البطولة ستقام بمشاركة 22 منتخبا لتجربة ملاعب كأس العالم 2022 التي ستستضيفها الدولة الخليجية في العام التالي.

ويشارك في منافسات كأس العرب 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن الاتحاد الافريقي تشارك فرق السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

وأقيمت في السابق بطولة مماثلة للمنتخبات العربية بشكل غير منتظم شهدت تسع نسخ بين 1963 و2012.

وخلال زيارته الأخيرة لقطر أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركاتها في المسابقة التي ستقام مبارياتها في غالبية استادات المونديال على مدى 18 يوماً.

وأشار ايفانتينو إلى أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معرباً عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.