الغارديان: مئات المنظمات الإسلامية تقاطع مقترحا حكوميا لمراجعة خطة مكافحة التطرف

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أنه من المقرر أن يقاطع تحالف يضم أكثر من 450 منظمة إسلامية بما في ذلك 350 مسجدًا وإمامًا يمثلون آلاف الأصوات الإسلامية البريطانية، مراجعة التقرير الحكومي المعروف باسم “بريفنت” والمتعلق بمكافحة التطرف احتجاجًا على تعيين ويليام شوكروس كمراجع رئيسي للتقرير.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تحقيق حصري تعرض شوكروس الذي ترأس مفوضية الأعمال الخيرية بين عامي 2012 و 2018 لانتقادات حادة نتيجة تصريحاته السابقة حول الإسلام.

وكان أفراد ومنظمات من جميع أنحاء بريطانيا، بما في ذلك جمعية المحامين المسلمين، وشبكة الشباب المسلم، ومنظمة أصوات النساء ضد الإسلاموفوبيا، وعشرات الهيئات المحلية والإقليمية قد وقعوا على بيان أعلنوا فيه مقاطعة مراجعة التقرير.

وجاء في البيان أن “وليام شوكروس لديه سجل حافل في العداء للإسلام والمسلمين؛ ولهذا لا يمكنه المساهمة في إجراء مراجعة جادة وموضوعية ونقدية. بل يجب أن نتوقع منه تعزيز تشديد السياسات تجاه المسلمين.

وقال شوكروس لصحيفة الغارديان إنه “حاول التعامل مباشرة مع القضايا الأخلاقية والقانونية الشائكة التي ظهرت عندما استجاب الغرب لتهديد الإرهاب الإسلامي بعد 11 سبتمبر”. وفق قوله.

وقال “لقد أدى ذلك إلى تحريف بعض آرائي أو تفسيرها بشكل خاطئ”.

وأضاف “أتعامل مع هذه المراجعة بروح من التعاون في السعي لحماية الناس بأكبر قدر ممكن من الفعالية من الانجرار إلى الإرهاب، مهما كان مصدره “.

وصرح نيل باسو ضابط مكافحة الإرهاب السابق لصحيفة الغارديان أنه يعتقد أن هذه المراجعة هي أفضل فرصة للحد من العنف الإرهابي، لكن هذا قد يتعرض لخطر الضياع وسط ردة الفعل تجاه تعيين شوكروس.

وأضاف “لطالما آمنت وأعلنت صراحة أن مقترح المراجعة هو أهم ركيزة لاستراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب، ولطالما دعت شرطة مكافحة الإرهاب إلى إجراء مراجعة مستقلة”.

وتتضمن إستراتيجية مراجعة خطة مكافحة التطرف في بريطانيا أن تتوقف المنظمات الإسلامية في البلاد عن الاعتماد على وعاء التمويل الخاص بها، وبهذه الطريقة، تقوم المراجعة بتوسيع سلطتها في المساحات المجتمعية الخاصة.

