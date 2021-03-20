هل يفعلها راموس مع صلاح مجددا.. ليفربول يواجه ريال مدريد في ربع نهائي أبطال أوربا

أثارت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا، تفاعلات متباينة بين متابعي البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنتجت القرعة مواجهات مثيرة، تشمل مواجهات بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

كانت ليلة مبابي في الكامب نو، هل ستكون ليلة صلاح على ارض ريال مدريد؟ — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 19, 2021

كما يلتقي في الدور ذاته تشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، وبايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان.

وتذكر نشطاء مواقع التواصل مواجهة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في نهائي البطولة بنسخة 2018.

وشهدت تلك المباراة التدخل الشهير من سيرغيو راموس، لاعب الملكي على منافسه المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وتسبب في إقصائه مصابا في كتفه عندما خسر ليفربول البطولة بثلاثة أهداف لهدف.

تجنب المواجهة

قال روبيرتو كارلوس، أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد، مازحا في رد فعل على مواجهة صلاح وراموس من جديد “إن صلاح سيتجنب مواجهة راموس” وذلك في حديث للإعلام بعد القرعة، نقلته صحيفة ماركا الإسبانية.

وعلّق توني كروس، لاعب ريال مدريد، عبر تويتر، على صورة مواجهة ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي قائلاً “قرعة لطيفة”.

متحمس جدا لمواجهة ريال مدريد ضد ليفربول، سيكون هناك الكثير من الكلام و التحليل حولها. اعتقد فورمة ليفربول الحالية، غياباته في الخط الخلفي بالاضافة الى مشاكل كلوب بالتحضير للمباريات في الفترة الاخيرة كلها امور تذهب لمصلحة فريق زيدان. — Mazinho – مازينهو (@FCBinsider2) March 19, 2021

مواجهات قوية بين الفرق

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوربا، التي جرى سحبها أمس الجمعة، في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية بحسب مراقبين.

وينطلق ربع نهائي دوري أبطال أوربا 2021 يوم 6 أبريل/نيسان، بإقامة مباراتين، على أن تقام مباراتين أيضًا يوم الأربعاء 7 أبريل، وبذلك ينتهي ذهاب ربع النهائي.

وفي الأسبوع التالي، وتحديدا يومي 13 ثم 14 أبريل نيسان 2021، ستستكمل جميع مباريات مرحلة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوربا.

وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي -التي تجري قرعته مباشرة بعد انتهاء مباريات ربع النهائي- في 27 و28 من الشهر المقبل، ومباريات الإياب ستقام في 4 و5 مايو/أيار المقبل.

ويقام النهائي في 29 مايو/أيار المقبل على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول.