المحكمة الجنائية الدولية تمهل إسرائيل والفلسطينيين شهرا

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهرا واحدا لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية شرط أن يثبتوا بأنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.

وصرح متحدث باسم مكتب المدعي لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، “أنه تم إرسال إخطار إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في التاسع من مارس/آذار الجاري، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتحت مطلع الشهر الحالي، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.

ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، يمكن لدولة في حال رغبت أن تحاول إثبات بأنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها بالتحقيق.

ووفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، يجب تقديم هذا الطلب “خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار”.

وكانت بنسودا أعلنت في الشهر الماضي أن “هناك أساسا مقبولا” للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية أخرى خلال حرب غزة في 2014″.

الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها بشأن طلب المدعية العامة المتعلق بالاختصاص الاقليمي على فلسطين

