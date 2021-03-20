اختتام أول اجتماع ثنائي بين أمريكا والصين وسط سجال

اختتمت الولايات المتحدة والصين، يومين من المناقشات “الصعبة والبناءة” غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين وشكّل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون الجمعة أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت “صعبة ومباشرة” لكنّ مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات.

وقال أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي إن المحادثات الصينية-الأمريكية كانت “صريحة وبنّاءة ومفيدة” وفق ما أوردت اليوم السبت وكالة الصين الجديدة (شينخوا).

China needs to balance opening up its markets with preventing potential risks, and must curb massive foreign capital flows, securities regulator says https://t.co/mzOTgHeFt5 — Bloomberg (@business) March 20, 2021

وبعد ثلاث جلسات بين الجانبين بدأت الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بيجين تجاه هونغ كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء الإلكتروني.

وأوضح أن استراتيجية الجانب الصيني كانت “دفاعية كما كان متوقعا” وقال إن الطرفين ناقشا ملفات “إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان والمناخ والمجالات حيث تلتقي مصالحنا”.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان “توقعنا محادثات صعبة ومباشرة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، وهو تماما ما حصل”، مؤكدا “سنواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن طريقة المضي قدما”.

مسؤول صيني رفيع وصف بلينكن “بالعجرفة” (رويترز)

خلافات مهمة

ومع اختتام المحادثات، أعطى المفاوض الصيني يانغ جيشي إشارة إيجابية لكنه قال “لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة بين الجانبين.”

وقال وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي إنّ الصين ما زالت تأمل في أن تُلاقيها الولايات المتحدة “في منتصف الطريق”، موضحا أن احترام المصالح الأساسيّة للدولتين أمر حيويّ.

كما نقلت عنه وكالة شينخوا تحذيره لواشنطن من مغبّة “التّقليل من تصميم الصين على حماية سيادتها الوطنيّة وأمنها ومصالحها التنمويّة”.

المسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي(رويترز)

مواجهة حادة

واتسم أول لقاء بين الصين والولايات المتحدة بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بالحدة والمواجهة في بداية الجلسات يوم الخميس.

وتبادل الجانبان أمام عدسات كاميرات التلفزة الانتقادات الحادّة على خلفيّة ملفّات حقوق الإنسان والطموحات الجيوسياسيّة، مما سلّط الضوء على تحدّي التهدئة في أوّل محادثات بين إدارتَي الرئيس الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن.

واتّهم بلينكن الصين باتّباع سلوك يُعرّض الاستقرار العالمي للخطر، وقال إن سلوك الصين “يهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي”.

ووصف المسؤول الصيني جيشي، بلينكن بأنه “متعجرف” متّهما إياه بإجراء استعراض قوة أمام الكاميرات في القاعة.

وقال يانغ “كان من الأجدى بي حين دخلت هذه القاعة أن أذكّر الجانب الأمريكي بضرورة التنبّه لنبرته حيالنا في الكلمات الافتتاحية، لكنني لم أفعل.”

وتساءل “أليست هذه نيات الولايات المتحدة، التي تريد التحدث إلى الصين بطريقة متعجرفة من موقع قوة؟”.

وكشف كل من الجانبين عن قائمة بـ”ملفات سوء السلوك المفترض والممارسات الاستفزازية التي يتّهمان بها بعضهما بعضا”.

ومن سوء معاملة أقلية الإيغور – وهو ما صنّفته واشنطن إبادة جماعية- إلى التمييز العرقي بحق المنحدرين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، رأى كل طرف أنه ليس للطرف الآخر أن يعظه في كيفية إدارة بلاده.

المفاوضون الصينيون في اجتماع ألاسكا شكوا من “سوء الضيافة”رويترز

سوء الضيافة

واتّهمت بيجين واشنطن باتّباع نهج عدائي وغير دبلوماسي في استقبال الضيوف في ألاسكا- المكان الذي استضاف المحادثات بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لدى وصول أعضاء الوفد الصيني إلى أنكوريج، كانت قلوبهم ترتجف بسبب البرد ومن الطريقة التي استقبلهم فيها المضيفون الأمريكيون”.

وسلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على التباعد بين القوتين العظميين، لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا قال إن المحادثات كانت “بناءة وجدية ومباشرة”.

Despite frosty talks, Biden will be good for U.S.-China relationship, says ex-defence secretary https://t.co/1xufTQRkzY pic.twitter.com/V6Yz3xDAHD — Reuters (@Reuters) March 20, 2021

وبعد ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يبدو أن الولايات المتحدة تواصل اتّباع نهج متشدد تجاه الصين في عهد بايدن.

قال بلينكن إن الصين تشكّل “أكبر اختبار جيوسياسي يواجه بلاده في القرن الواحد والعشرين” في حين رأت وزارة الدفاع “أن الطموحات التوسعية العسكرية للصين في غرب المحيط الهادئ وجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي تشكّل تحديا استراتيجيا رئيسيا لها”.