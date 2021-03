اختتام أول اجتماع ثنائي بين أمريكا والصين وسط سجال

اختتمت الولايات المتحدة والصين، يومين من المناقشات “الصعبة والبناءة” غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين وشكّل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون الجمعة أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت “صعبة ومباشرة” لكنّ مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات.

وقال أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي إن المحادثات الصينية-الأمريكية كانت “صريحة وبنّاءة ومفيدة” وفق ما أوردت اليوم السبت وكالة الصين الجديدة (شينخوا).

