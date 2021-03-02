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“يا شعب مصر انتفض”.. دعوات مكثفة لثورة شعبية “تحرر” البلاد من حكم السيسي

ناشطون مصريون يدعون لثورة ضد السيسي (مواقع التواصل)
ناشطون مصريون يدعون لثورة ضد السيسي (مواقع التواصل)
2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202103:13 PM (مكة المكرمة)

بعد أزمة قانون الضرائب العقارية في مصر وإلزام المواطنين بتسجيل عقاراتهم مقابل تقديم الخدمات الأساسية، وقبلها أزمة قانون التصالح، والارتفاع المستمر في الأسعار تسود حالة من الغضب المكتوم بين المواطنين.

ورغم قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لمدة عامين تفرض فيهما رسومًا موحدة مقابل التسجيل، رأى الكثيرون أن هذه سياسة يتبعها النظام المصري دائمًا لإجبار المواطنين على دفع الأموال دون اعتراض.

وتصدّر اليوم وسم (يا شعب مصر انتفض حرر مصر) قائمة التفاعلات على موقع تويتر مصر، وسط دعوات ناشطين لتحويل هذا الغضب المكتوم إزاء ممارسات النظام المصري إلى قوة فاعلة على أرض الواقع.

وعبر ناشطون من خلال الوسم عن ضرورة “تحرير مصر” من نظام لا يعرف سوى فرض المزيد من الضرائب والجبايات على الشعب من أجل الحصول على الأموال لإنفاقها في مشروعات لا تدر دخلًا كما هو الحال بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق أعاد مغردون نشر قصيدة شهيرة لشاعر العامية المصري غازي حبيبة والتي تحمل عنوان “افرض ضريبة على الكلام”، والتي جاء فيها:

“افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام والابتسام، افرض ضريبة على إبراهيم عشان بيشبه أخوه حسام، افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدًا، خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (أي تؤذن)…”.

ووصف ناشطون النظام المصري الحالي “بالفاشل” فبدلًا من تطوير مجالات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة ينفق النظام أموال الدولة على مشروعات غير ضرورية ولا تعود بالنفع على المواطن العادي.

وأكدوا أن السيسي ليس عنده سوى مصدرين فقط للأموال: إما الاقتراض من الخارج أو جيوب المواطنين.

وشددوا على أن النظام المصري لا يكترث للشعب الذي يحكمه بالحديد والنار، ولا يعرف سوى لغة القمع واعتقال كل منتقديه على اختلاف انتماءاتهم، وفق تعبيرات الناشطين.

ورأى كثير من الناشطين أنه لا سبيل لإصلاح هذا النظام القائم على إرهاب الشعب وتجويعه سوى الثورة عليه، وإلا فسوف يستمر في ممارساته التي قالوا إنها أشبه “بممارسات احتلال”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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