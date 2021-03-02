“يا شعب مصر انتفض”.. دعوات مكثفة لثورة شعبية “تحرر” البلاد من حكم السيسي

بعد أزمة قانون الضرائب العقارية في مصر وإلزام المواطنين بتسجيل عقاراتهم مقابل تقديم الخدمات الأساسية، وقبلها أزمة قانون التصالح، والارتفاع المستمر في الأسعار تسود حالة من الغضب المكتوم بين المواطنين.

ورغم قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لمدة عامين تفرض فيهما رسومًا موحدة مقابل التسجيل، رأى الكثيرون أن هذه سياسة يتبعها النظام المصري دائمًا لإجبار المواطنين على دفع الأموال دون اعتراض.

هذا العالم لا يعترف ولا يخضع الا للقوي

وقال رسولنا الكريم (المؤمن القوي💪خير من المؤمن الضعيف)

وكي تأخذ حقك ولا تستجديه من آخذه لابد ان تكون مؤمن كي لا تظلم وأن تكون قوي💪 لتسطيع أخذ حقك بجداره👌#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر

pic.twitter.com/u8jPyAg0vF — بنت النيل (@2Qootelkolob) March 1, 2021

وتصدّر اليوم وسم (يا شعب مصر انتفض حرر مصر) قائمة التفاعلات على موقع تويتر مصر، وسط دعوات ناشطين لتحويل هذا الغضب المكتوم إزاء ممارسات النظام المصري إلى قوة فاعلة على أرض الواقع.

وعبر ناشطون من خلال الوسم عن ضرورة “تحرير مصر” من نظام لا يعرف سوى فرض المزيد من الضرائب والجبايات على الشعب من أجل الحصول على الأموال لإنفاقها في مشروعات لا تدر دخلًا كما هو الحال بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تعبيرهم.

افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/Su4gVVBb0k — ‏♣️♥️°o.O Dina O.o°♥️♣️ (@dina80800) March 1, 2021

وفي هذا السياق أعاد مغردون نشر قصيدة شهيرة لشاعر العامية المصري غازي حبيبة والتي تحمل عنوان “افرض ضريبة على الكلام”، والتي جاء فيها:

“افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام والابتسام، افرض ضريبة على إبراهيم عشان بيشبه أخوه حسام، افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدًا، خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (أي تؤذن)…”.

ووصف ناشطون النظام المصري الحالي “بالفاشل” فبدلًا من تطوير مجالات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة ينفق النظام أموال الدولة على مشروعات غير ضرورية ولا تعود بالنفع على المواطن العادي.

وأكدوا أن السيسي ليس عنده سوى مصدرين فقط للأموال: إما الاقتراض من الخارج أو جيوب المواطنين.

#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر ممن باع الأرض وفرط في مقدرات مصر مقابل الإعتراف بإنقلابه علي رئيس منتخب ..ولازم نفوق بقي كل شوية إتاوة مرة تصالح ومرة شهر عقاري وغيره كتير اوي وأبسطها كارت الشحن اللي بياخد إتاوة ٣٠٪ وقتي عليه..بلد الإتاوة علي كل حاجة. احنا بالنسبة لهم سبوبة بيحلوبها👌👇 pic.twitter.com/htZQ1yht2N — الأشفور (@MwH7NGRkUQbBD2f) March 2, 2021

وشددوا على أن النظام المصري لا يكترث للشعب الذي يحكمه بالحديد والنار، ولا يعرف سوى لغة القمع واعتقال كل منتقديه على اختلاف انتماءاتهم، وفق تعبيرات الناشطين.

ورأى كثير من الناشطين أنه لا سبيل لإصلاح هذا النظام القائم على إرهاب الشعب وتجويعه سوى الثورة عليه، وإلا فسوف يستمر في ممارساته التي قالوا إنها أشبه “بممارسات احتلال”.

سيترككم تتقاتلون على اللقمة

وينفق ثرواتكم على قصوره الرئاسية وعاصمته الإدارية

إن لم ترَ ذلك … فأنت أعمى #ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/lnnhprTZVl — ﮼وضوح (@Eriel_224) March 1, 2021

بلادنا في احتلال مباشر يقتلوننا

او وكلاء للإحتلال تنهب اعمارنا

والخلاص لوقف قطار الموت وتحرير ارضنا وتملك ثرواتنا

واستعادة كرامة امتنا وعزتها✌️👇

هي في مقاومة الإحتلال ونوابه #ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر

pic.twitter.com/hc24kIAh7k — نجيبه الثورجيه😄👏👏 (@MT5hkimLAdVOFBg) March 1, 2021

الطريق الى مارينا والساحل الشمالى اهم من الطريق الى معدة المواطن المصر

الاول ندفع فيها المليارات

والثانى ندفع فيه الملاليم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه126 #ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/9yfweBJMta — ابو انس (@boanasahmed12) March 2, 2021

لسه حد فاكره؟؟؟ شهيد الكرامة الله يرحمه#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/yjZyvolXm9 — Agmal sodfa (@Odymohamed2) March 1, 2021

اللهم انهم استقو علينا بقوة السلاح فأعنا عليهم بقوتك وعزتك وجلالك يا الله

اللهم عليك بالسيسى ومن عاونه وأيده وفوضه يارب العالمين

اللهم يامن أهلكت ثمود بالطاغية اهلك السيسي وعصابته #ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/lRnB5qrF7y — مسافر بلا عنوان (@kQIEGyEWirCLXE3) March 1, 2021

اللي نزلوا في المظاهرات دي موجودين واعدادهم زادت

ونزولهم بعد المجازر

بيثبت إنه

الشعب مش جبان

الشعب مش خايف

الشعب بس محتاج تنظيم ورؤية واضحة

#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/8knqn6xzRC — ﮼وضوح (@Eriel_224) March 1, 2021

#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر

عاوز اقول حاجة تصدقوا ان الشعب الان عامل زى البلونة شكة دبوس ويفرقع اقسم بالله الناس تتمنى الموت النهاردة قبل بكرة من القرف والعيشة ال بقت امر من الصبر pic.twitter.com/gLd0NFgEYB — الزلنطحى العربى (@karimali90) March 1, 2021

#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر الثورة ليس لها موعد محدد✋

لكن لها تنظيم وتدريب وتحضيرات تسبقها😉

كن مستعد في اي وقت⏳

وامتلك الوعي والإرادة✌️🇪🇬 وتذكر أنك أنت الثورة 👉 pic.twitter.com/AMSMyhp4G1 — الجيزاوي🔥👏اساسي (@kxqEA06XJKTFwdm) March 1, 2021