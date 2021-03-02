نازحون سوريون اجتمع عليهم الفقر والغلاء: لا نملك ما نقتات به والشتاء مر علينا بدون تدفئة (فيديو)

قال أحد النازحين السوريين من مخيم النعيمة بمنطقة الدانة بريف إدلب الشمالي، إنهم يعيشون مأساة يومية امتدت لأكثر من 8 سنوات كاملة.

وأضاف للجزيرة مباشر “نحن مجموع النازحين القادمين من 5 محافظات سورية والبالغ عددنا أكثر من 450 أسرة ، كنا نستفيد في البداية من المساعدات الانسانية السخية، لكن اليوم الأمور تغيرت كثيرا وأصبحنا مهددين بالفقر والجوع”.

وقال “هذا الشتاء الأسود قضيناه بدون تدفئة، لأننا لا نملك المال لشراء وسائل التدفئة، لا محروقات ولا حتى حطب”.

وشدد النازح السوري على أنه منذ العام الماضي تغير الوضع و لم تعد المنظمات الإغاثية تقدم سوى السلة الغذائية الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 22 دولارا.

وقالت إحدى النازحات من مدينة حمص “وضعنا في المخيم صار صعبا جدا في ظل غياب فرص عمل للشباب وجميع سكان المخيمات المجاورة عاطلون عن العمل”.

وتابعت “ولأننا لا نملك ما نقتات به، فإننا نعيش على ما يجود به الآخرون وننتظر الفرج”.

نازحة سورية طفلها معاق وتربي أيتاما ولا يجدون ما يسد حاجتهم في ظل الفقر والغلاء.

الحكاية كاملة: https://t.co/qtMRMmyobs#سوريا #مخيم_النعيمة #ريف_إدلب pic.twitter.com/AHXSdfKtoB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2021

وقالت إحدى النازحات التي تعيش مع ابنائها اليتامي، أحدهم من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفقر الشديد وغلاء المعيشة وغياب المساعدات في مخيم النعيمة يجعلهم تحت رحمة الموت، مضيفة “ليس لدينا ما نفعله سوى الانتظار”.

وقالت “السلة الغذائية الشهرية لم تعد تكفينا حتى لأسبوع واحد. وما نخشاه اليوم هو أن يستمر هذا الوضع أكثر واطفالنا يعانون من الأمراض وغياب الغذاء الضروري”.