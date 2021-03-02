البث الحي
الأخبار|سوريا

نازحون سوريون اجتمع عليهم الفقر والغلاء: لا نملك ما نقتات به والشتاء مر علينا بدون تدفئة (فيديو)

1/3/2021

قال أحد النازحين السوريين من مخيم النعيمة بمنطقة الدانة بريف إدلب الشمالي، إنهم يعيشون مأساة يومية امتدت لأكثر من 8 سنوات كاملة.

وأضاف للجزيرة مباشر “نحن مجموع النازحين القادمين من 5 محافظات سورية والبالغ عددنا أكثر من 450 أسرة ، كنا نستفيد في البداية من المساعدات الانسانية السخية، لكن اليوم الأمور تغيرت كثيرا وأصبحنا مهددين بالفقر والجوع”.

وقال “هذا الشتاء الأسود قضيناه بدون تدفئة، لأننا لا نملك المال لشراء وسائل التدفئة، لا محروقات ولا حتى حطب”.

وشدد النازح السوري على أنه منذ العام الماضي تغير الوضع و لم تعد المنظمات الإغاثية تقدم سوى السلة الغذائية الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 22 دولارا.

وقالت إحدى النازحات من مدينة حمص “وضعنا في المخيم صار صعبا جدا في ظل غياب فرص عمل للشباب وجميع سكان المخيمات المجاورة عاطلون عن العمل”.

وتابعت “ولأننا لا نملك ما نقتات به، فإننا نعيش على ما يجود به الآخرون وننتظر الفرج”.

وقالت إحدى النازحات التي تعيش مع ابنائها اليتامي، أحدهم من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفقر الشديد وغلاء المعيشة وغياب المساعدات في مخيم النعيمة يجعلهم تحت رحمة الموت، مضيفة “ليس لدينا ما نفعله سوى الانتظار”.

وقالت “السلة الغذائية الشهرية لم تعد تكفينا حتى لأسبوع واحد. وما نخشاه اليوم هو أن يستمر هذا الوضع أكثر واطفالنا يعانون من الأمراض وغياب الغذاء الضروري”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مستشار مرسي السابق يرد على اتهامات أحمد موسى بشأن قانون الشهر العقاري (فيديو)

الحكومة المصرية تراجعت عن تطبيق قانون العقارات الجديد (غيتي)

شلت الحركة في المدينة.. سيول قوية في مدينة تطوان المغربية (فيديو)

(الجزيرة)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

تركيا تستعيد مئات القطع الأثرية كانت مهربة إلى المجر (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“زمن أحمد موسى”.. هجمة شرسة على أكاديمي انتقد الإعلام المصري (فيديو)

الإعلاميان المصريان المقربان من السلطة أحمد موسى "يمين" ونشات الديهي (مواقع التواصل)

“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)

فجر غضبا عارما.. “انتحار” ناشط مصري في منفاه بالولايات المتحدة (فيديو)

الناشط المصري حسن كمال الذي توفي في منفاه بالولايات المتحدة (مواقع التواصل)

طفل يتدخل لمنع هدف في مرمى فريقه (فيديو)

منع الطفل الكرة من دخول المرمى (فيسبوك)