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شلت الحركة في المدينة.. سيول قوية في مدينة تطوان المغربية (فيديو)

1/3/2021

شلت مياه السيول القوية الحركة في أجزاء كبيرة من مدينة تطوان المغربية.

وسببت السيول أضرارا كبيرة في البنية التحتية والبيوت والمركبات، كما أدت إلى انهيار جزء من سور إحدى المدارس في المدينة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت جرف مياه السيول للسيارات وتعطل الحركة في المدينة.

وجاءت الأمطار الغزيرة بسبب تعرض المغرب لمنخفض رعدي ماطر.

وقتل عشرات الأشخاص بداية شهر فبراير/ شباط الماضي بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل مصنع سري للنسيج تحت الأرض كانوا يعملون به في مدينة طنجة شمالي البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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