شاهد: طبيب يحضر جلسة محاكمة افتراضية وهو يجري عملية جراحية.. ماذا فعل القاضي؟

أُجلت محاكمة طبيب أمريكي بعدما مَثُل أمام محكمة افتراضية في ولاية كاليفورنيا بينما كان يجري عملية جراحية يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أثر ضجة وغضبًا على منصات التواصل.

وكان قد حضر جراح التجميل الدكتور سكوت جرين جلسة استماع افتراضية في المحكمة العليا لمدينة ساكرامنتو، والتي عقدت عبر تطبيق زووم، للاعتراض على مخالفة مرورية، من داخل غرفة العمليات مرتديًا الزي الكامل والقفازات والقناع والقبعة الجراحية.

وفي بداية الجلسة التي أذيعت في بث مباشر سأله كاتب المحكمة “هل أنت متاح للمحاكمة؟ يبدو أنك في غرفة عمليات الآن”.

فأجابه الطبيب “نعم، أنا في غرفة العمليات، أنا متاح للمحاكمة. ابدأ على الفور”.

وفي البث المباشر للجلسة يمكن سماع صوت صفير المعدات الطبية في الخلفية، كما يمكن رؤية الطبيب وهو يتعامل مع الأدوات الجراحية، والذي أوضح أن جراحًا آخر كان قريبًا منه لمساعدته في الجراحة أثناء مثوله أمام المحكمة.

غير أنه بمجرد تأكيد الطبيب أنه يجري عملية لمريض، قرر القاضي تأجيل الجلسة لموعد آخر.

وقال القاضي “ما لم أكن مخطئًا، أرى أن المدعى عليه داخل غرفة العمليات ويبدو أنه يشارك بنشاط في تقديم الخدمات لمريض. لا أشعر بالراحة تجاه مصلحة هذا المريض. إذا كنت بصدد إجراء عملية جراحية الآن فلا يمكن الاستمرار بالجلسة”.

من جانبه قال المجلس الطبي في كاليفورنيا في بيان إنه يحقق في الواقعة، مشيرًا إلى أنه يتوقع من الأطباء اتباع معايير الرعاية عند علاج مرضاهم”.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حوادث مؤسفة أخرى حدثت داخل قاعات المحكمة الافتراضية بالولايات المتحدة هذا العام، بما في ذلك عندما ظهر محام على أنه قطة حزينة خلال جلسة محكمة في ولاية تكساس الشهر الماضي.